Fotballekspert langet ut mot norsk tradisjon. Utspillet møter stor motstand.

Denne uken gjorde NFF helomvending. Fotballforbundets plan var at det kun var RBKs gull som skulle markeres etter siste serierunde. Vanlig tradisjon i Norge er at både første-, andre- og tredjeplass får en seremoni.

Men etter krass kritikk, fra blant andre Branns sportssjef Rune Soltvedt, snudde de. Dermed blir det utdeling til både Molde og Brann etter lørdagens kamper.

Før siste serierunde er status slik: Molde er ett poeng foran Brann, og vil med seier mot Sandefjord borte være sikret sølvet. Brann møter Odd hjemme i Bergen.

Møter motstand

Men det er ikke alle som er enige i at det skal gjøres stas på dem som blir nummer to og tre, som altså blir utdelt sølv- og bronsemedalje etter siste serierunde.

Mjøndalen-spiller Christian Gauseth, som også er ekspert i Eurosport, fyrte onsdag løs i Eurosports eliteserie-podcast.

– Å skulle dele ut medalje for å bli nummer to og tre i Europas 26. beste liga, det representerer for meg alt som er galt med norsk fotball. Makan til manglende vinnervilje, sa han.

Han fikk ikke all verdens støtte. Hverken Gunhild Toldnes eller Asbjørn Myhre, som også var med i podkasten, var enige. Det er heller ikke ekspertene vi har snakket med.

Mener klubbene bør få styre selv

– Jeg skjønner hva Christian mener, men at det skal markeres at man blir nummer to og tre i Eliteserien, det synes jeg er innenfor. Hverken Molde eller Brann kommer uansett til å gjøre dette til en stor «happening», sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Hadde det vært Ranheim og Start som hadde tatt medalje, så hadde det vært stor grunn til å feire, fortsetter han.

NRK-ekspert Carl-Erik Torp sier følgende:

– Det er veldig stor forskjell på om RBK tar bronse eller om for eksempel Kristiansund gjør det. Dette synes jeg klubbene skal få styre selv, og så kan NFF innfinne seg i det. Om ikke RBK vil feire bronse, så må de kunne velge bort det, men det vil kanskje være det største som skjer i en klubb som Kristiansund eller Haugesund å ta sølv. Da må de få lov til å feire det, mener han.

Torp er også svært spent på om Gauseths klubb Mjøndalen ville feiret dersom de kommer på bronseplass neste sesong.

Står fast på sitt

Gauseth er forbløffet over at hans utspill møter så mye motstand. Dagen derpå er han like klar i sin sak.

– Du ser ikke en cupfinalist som blir nummer to, som så står og feirer finalen. Da er det heller ikke naturlig for meg å juble av at man blir nummer to i serien. Dette er et klink tilfelle av norsk tapermentalitet, sier han.

– Om de klarer å komme seg inn i Europaligaen er det en voldsom prestasjon, og det er absolutt noe å feire. Men disse seremoniene og feiringene, over sølv og bronse, det er jeg utrolig uenig i.

– Men hva om for eksempel overraskelsesklubben Ranheim blir nummer tre. Er det ikke fint for dem at det markeres?

– Uansett hvilket lag så står jeg fast på det. Man skal feire gode prestasjoner med fest, feire med supportere og så videre, men å dele ut medaljer, ta bilder og sende opp fyrverkeri for sølv og for bronse, NEI, sier spilleren, som nylig rykket opp til Eliteserien med Mjøndalen.

Brann og Molde: En fin markering

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, har et annet syn på det. Hun mener det er verdt å markere gode resultater gjennom en lang sesong.

– Det betyr ikke at vi ikke strekker oss etter edlere metall. Det handler om at man i fellesskapet med supporterne har kjempet seg gjennom 30 kamper, og faktisk ender på andre- eller tredjeplass. Da synes jeg vi skal ta oss tid til å markere det. Man må kunne tillate seg å være glade over det vi har oppnådd, og så er det ingen tvil om at vi som klubb ønsker å strekke oss enda lenger, sier hun.

Det samme mener Øystein Neerland, direktør i Molde.

– At man har en enkel seremoni etter man blir nummer to eller tre, det synes jeg er bra. Mange av spillerne tror jeg setter veldig pris på sølv eller bronse. Alle ønsker å vinne ligaen, men dette er et bra minne – og en enkel og effektiv markering er fint. Vi har tatt mange sølv i Molde, og vi evner å ta vare på den hendelsen som en bra prestasjon fortsatt, sier han.

Hadde bestemt seg for å droppe det

Arrangementssjef Rune Pedersen i NFF forteller at den opprinnelige tanken ikke var å ha noen seremoni, utenom for gullvinner RBK, men at de gjorde helomvending etter tilbakemeldingene.

De sender nå representanter både til Sandefjord og Bergen. Han opplyser videre at han, etter det han kjenner til, ikke gjøres liknende i andre ligaer i Europa.

– Det har vært litt ulike tilbakemeldinger fra klubbene, spesielt der reisende lag som skal ha medaljer skal rekke fly, og kanskje rykker motstanderen ned i siste kamp. Det er ikke spesielt gode rammer for en seremoni. Derfor valgte vi egentlig annerledes i år, sier han.

NFF vil videre vurdere hvordan dette skal løses neste sesong, om det blir en markering for sølv- og bronsevinneren eller ikke.