Forren: – Jeg kan ikke gå og surre mye lenger

MOLDE: Vegard Forrens fotballfremtid er det stor interesse for, både nasjonalt og internasjonalt. Etter avskjeden med MFK for en uke siden, fridde han til samtlige Eliteserie-klubber. Her hjemme har Brann seilt opp som det mest aktuelle alternativet, og Forren selv har uttalt til Romsdals Budstikke at Brann er en spennende klubb.