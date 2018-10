Foreslår radikale endringer i Toppserien

fotball

ULLEVAAL STADION: Arbeidet begynte i fjor høst. Et utvalg ledet av tidligere NFF-topp Karen Espelund fikk i oppgave å analysere kvinnefotballen i Norge.

Utvalgets mandat var å se på hvordan man kan bedre sportslig utvikling og kommersiell verdi i kvinnefotballen. Ett ledd i evalueringen var å se på seriesystemet.

Under et pressetreff på Ullevaal Stadion torsdag presenterte Espelund følgende forslag:

Toppserien: Reduseres til åtte lag.

1. divisjon: Reduseres til 10 lag.

2. divisjon: Deles inn i åtte avdelinger på 10 lag.

Får Espelund-utvalget viljen sin på Fotballtinget, vil altså Toppserien reduseres fra tolv til åtte lag. Utvalget foreslår også å innføre et slags sluttspill i Toppserien. Først vil alle lagene møte hverandre to ganger i grunnspillet. Dermed vil serien deles i to, slik at de fem beste lagene kjemper om medaljer, mens de fem nederste kjemper om å unngå nedrykk.

– En logisk konsekvens

Aftenposten skrev om Espelund-utvalget første gang i juli 2017. Da var Norge midt i et EM-sluttspill som endte i fiasko: Tre kamper, null poeng og null mål.

På Ullevaal stadion presiserte riktignok Espelund at NFF-styret nedsatte utvalget allerede før det skuffende europamesterskapet. Hun legger imidlertid ikke skjul på at Norges posisjon i internasjonal kvinnefotball er blitt svakere.

– Det er veldig mye lettere å miste en posisjon enn å vinne den tilbake, sa Espelund fra scenen på Ullevaal Stadion.

Ett ledd i forsøket på å vinne tilbake posisjonen i verdenstoppen, er altså endring av seriesystemet.

– For å nå et høyere internasjonalt nivå for klubb og landslag, må det spisses. Det må være flere kamper på høyere nivå, sier Espelund.

Hun bruker LSK Kvinner - som har vunnet alle 19 seriekamper i år - som eksempel.

– All ære til Lillestrøm. De får bryne seg i Champions League, men de trenger flere kamper med tøff matching for å heve totaliteten. Da har vi landet på et redusert antall lag i Toppserien, sier hun.

Var selv uenig i forslaget

Med seg i utvalget hadde Espelund følgende personer:

Monica Knudsen (trener i Vålerenga)

Synnøve Tverrlid (Serieforeningen for kvinner)

Rolf-Magne Walstad (sportslig leder i Lyn)

Jan-Roar Saltvik (daglig leder i NFF Trøndelag)

Trond Antonsen (utviklingsansvarlig i ØHIL)

Elin Nicolaisen (leder i Trenerforeningen)

Knut Kristvang (leder av Fotball Media)

Øyvind Strøm (daglig leder i NFF Østfold og leder av NFFs jenteprosjekt) *sekretær

Espelund innrømmer at hun var uenig med flertallet i spørsmålet om seriesystem.

– Utvalget var klare på å anbefale åtte lag. Vi synes det er logisk ut fra alle andre forslag. Jeg er den ene som foreslår ti lag.

– Min argumentasjon er at alle i Norge skal ha et forhold til Toppserien. Man risikerer en georgrafisk skjevhet med åtte lag. Men jeg har både respekt og forståelse for logikken ved å lande på åtte lag.

Her er de andre forslagene

Fotballpresident Terje Svendsen forteller at omleggingen av seriesystem må behandles av fotballtinget neste år.

Rapporten inneholder imidlertid en rekke andre forslag, og flere av disse vil bli behandlet på administrativt nivå eller av NFF-styret.

Her er noen av forslagene Espelund la frem torsdag: