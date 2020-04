For en måned siden var alt harmoni i Liverpool. Nå er fansen rasende.

fotball

Egentlig skulle ligagullet vært i boks nå, og den 30 år lange ventetiden endelig være over. Den neste måneden skulle være en lang feiring av en av de mest utrolige sesongene i klubbens stolte historie.

Så kom pandemien. En ting er at ingen med sikkerhet vet om ligaen blir fullført og at pokalen omsider kommer tilbake til Anfield. Akkurat nå betyr liv og helse mest. Men i helgen klarte de amerikanske eierne å gjøre fansen rasende. Ledelsen bestemte seg for å permittere 200 ansatte. Gamle helter som Dietmar Hamann og Jamie Carragher refser klubben. Hvordan havnet Liverpool her?

Yankees out

Milliardærene John Henry og Tom Werner hadde egentlig et vanskelig utgangspunkt da de tok over en klubb på konkursens rand i 2010.

De forrige eierne, også de amerikanere, gjorde etter hvert det meste galt. Tom Hicks og George Gillett fikk finanskrisen i fleisen ikke lenge etter at de tok over roret på Anfield.

«Yankees Out» ble tidlig budskapet på tribunene. Kallenavnet brukt om amerikanere var ikke positivt ment. Da de omsider forsvant over Atlanteren, kom nye Yankees inn.

Fenway Sports Group klarte imidlertid sakte, men sikkert å vinne fansens tillit. Det holdt likevel på å skjære seg fullstendig i 2016. Over 10.000 supportere reiste seg i protest og forlot stadion 77 minutter ut i en ligakamp. De raste mot nok en økning i billettprisene.

«Dere grådige jævler, nok er nok», var det klare budskapet til forskrekkede eiere i Boston.

Supportergruppen Spirit of Shankly sto bak. Den ble dannet da fansen organiserte seg for å kaste det forrige regimet. De nye eierne tok hintet og frøs billettprisene.

Jürgen Klopp hadde dessuten tatt over som manager. Stadig nye stjernespillere kom inn portene, og ute på banen ble resultatene bedre og bedre.

Den slags gjør ofte fotballsupportere fornøyde.

«Dette betyr mer»

I 2017 ansatte eierne Peter Moore som administrerende direktør. Han er født i byen og oppvokst på Anfield. I USA hadde han slått seg opp i store selskaper som Reebok, Sega og Microsoft.

En scouser som kjenner klubbens sjel og samtidig vet hvordan du tjener penger på en merkevare. Han var gull verdt for amerikanerne.

I forbindelse med fjorårets Champions League-finale lanserte klubben slagordet «We are Liverpool – this means more».

I kampanjevideoen spilte Bill Shankly en nøkkelrolle. Skotten tok over som manager i 1959. Da lå klubben i 2. divisjon. Han førte dem ikke bare til topps i engelsk og europeisk (vant UEFA-cupen) fotball. Han lanserte også selve ideen om hva Liverpool Football Club er.

Sosialisme som fotball og liv

Når mange nå snakker om at Jürgen Klopp har gjenskapt magien fra Shanklys dager, så handler det ikke bare om at tyskeren har fått tilbake stoltheten ute på banen. Enheten mellom laget, manageren og fansen på tribunen er også gjenopprettet.

Som Shankly er også Klopp en mann som lufter sine politiske meninger. Han er nok ikke like langt ute på venstresiden som sin skotske forgjenger, men han snakker mye om fellesskap og viktigheten av å ta vare på det.

«Den sosialismen jeg tror på, er at alle jobber for hverandre, og at alle deler godene. Det er slik jeg ser fotballen, det er slik jeg ser livet», sa Shankly.

Det gikk rett hjem i en by som i andre halvdel av forrige århundre ble rødere og rødere også politisk. Mens musikken, The Beatles og byens to suksessrike fotballag var Liverpools solside, ble arbeidsledigheten og fattigdommen som fulgte industrisamfunnets fall, byens skyggeside.

Hva ville Shankly gjort?

Hele denne historien kjenner Peter Moore. Tidligere denne sesongen sa han at ledelsen alltid stiller seg selv et spørsmål før de tar viktige avgjørelser.

«Hva ville Shankly gjort? Hva ville Bill sagt i denne situasjonen?»

Fansen spør seg nå om Moore og de andre på toppen glemte å stille kontrollspørsmålet da de sendte 200 av klubbens dårligst betalte ut i uvissheten.

Ingen på tribunen The Kop tror at Shankly ville pekt på permitteringer, samtidig som superstjernene ute på gresset beholder sine millionlønninger.

Ifølge The Athletic har klubben forklart at pengestrømmen stoppet helt opp da pandemien rammet. Arbeidsoppgavene til de 200 permitterte skal ha forsvunnet da alle kamper ble stoppet.

Klubben vil nå spare opp mot 10 millioner kroner i måneden.

I røde Liverpool liker de imidlertid dårlig at det offentlige nå skal stå for 80 prosent av de ansattes lønn. At Liverpool har sagt de skal dekke de siste 20 prosentene, har ikke hjulpet nevneverdig.

Heller ikke det faktum at klubber som Tottenham og Newcastle allerede hadde permittert ansatte.

Sjokk og sinne

For seks uker siden offentliggjorde klubben et overskudd forrige sesong på over en halv milliard kroner. Året før var overskuddet før skatt langt over 1 milliard kroner.

Eierne betalte for 10 år siden rundt 4 milliarder kroner for klubben. I fjor verdsatte Forbes den til godt over 20 milliarder kroner. Den enorme verdistigningen gjør ikke forståelsen noe større hos lokalbefolkningen.

Supporterne i Spirit of Shankly har sendt et brev til Peter Moore og klubbledelsen og bedt om en forklaring.

– Vi forstår fansens sjokk og sinne, sa lederen i en uttalelse til lokalavisen.

Denne våren ble på ingen måte som planlagt på Anfield.