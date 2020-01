Føler seg ferdig med utlån – nå skal midtstopperen gjøre det han mener han burde gjort for to år siden

fotball

PINATAR: Midtstopperen fra Volda har allerede opplevd en real berg-og-dal-bane innenfor fotballen. Han ble hentet til MFK i 2014, og fikk eliteseriedebuten to år etter, da han kun var 18 år gammel. Siden har han slitt mye med skader, og vært igjennom to utlån, henholdsvis i Levanger og i fjor i Sogndal.

Midtstopperen nøt stor tillit hos Eirik Bakke i saftbygda, og har nå, for første gang på flere år, holdt seg skadefri over en lengre periode.

– Tidlig i fjor var jeg uheldig da jeg røk noen leddbånd i ei takling, men om man ser bort fra det har jeg vært skadefri helt siden sommeren. Kroppen har ikke vært så bra som den er nå på mange år, sier Martin Ove Roseth til Romsdals Budstikke.

Mange hadde store forventninger til 22-åringen allerede for flere sesonger siden. Nå håper han at dette er sesongen hvor han endelig får vist hva han er god for til Molde-publikumet.

– Jeg håper at dette blir året hvor jeg først og fremst holder meg helt skadefri, og hvor jeg endelig får gjennombruddet mitt.

– Vil inn på laget

Det er noe han har ventet lenge på. Roseth er offensiv i tankegangen inn mot denne sesongen.

– Det er ikke noe å legge skjul på at nå er jeg tilbake for å ta en plass på laget. Det er målet, også er det opp til meg selv å bevise at jeg kan ta det steget, sier han beskjedent.

Samtidig som Roseth returnerte fra låneavtalen sin med Sogndal, dro Ruben Gabrielsen til franske Toulouse. Erling Moe har bekreftet overfor Rbnett at han ønsker å ha fire stoppere i troppen i år. Det er et mål for sunnmøringen å være en av disse fire, og aller helst langt fram i køa.

– Det blir en knallhard konkurranse, for det er fire veldig gode midtstoppere som er i laget nå, sier Roseth, som presiserer at han føler seg klar for å spille fast i Eliteserien allerede fra seriestart.

– Jeg synes jeg har tatt såpass store steg nå at om jeg får tilliten, klarer jeg å bevise meg den verdig.

Vil helst ikke lånes ut

Utlån føler han seg litt ferdig med. Han heller mot at det er litt nå eller aldri i MFK-drakta.

– Jeg føler jeg er litt ferdig med utlån, for jeg signerte en ny fireårsavtale med klubben første gangen jeg gikk på lån til Levanger. Etter det var planen at jeg skulle være et år, før jeg skulle komme tilbake og kjempe om en plass på laget. Men så ble det skader og et nytt lån. Om jeg nå skulle blitt lånt ut tre av fire år, sier jeg nødvendigvis ikke at det er feil, men jeg føler at det blir litt feil for min del.

22-åringen er ikke i tvil om at karrieren kunne sett litt annerledes ut på det nåværende tidspunktet om det ikke hadde vært for alle skadene.

– Det har satt meg mye tilbake, og det er umulig å se for seg hvordan ting hadde sett ut om jeg hadde holdt meg skadefri. Men jeg må bare tenke at sannheten er at jeg har vært skadeplaget og ta det derfra. Men sånn som ting føles nå er det veldig bra, understreker han.

Kan spille flere posisjoner

I fjor rakk han å få med seg første runde i cupen i Molde-drakta, før han spilte resten av sesongen i OBOS-ligaen. Roseth mener han fikk mye ut av oppholdet, selv om han tenker at han ble brukt litt ute av posisjon.

Samtidig har det gjort at han nå kan bekle flere posisjoner.

– Jeg følte jeg fikk mye ut av halvåret i Sogndal. Det er et godt lag. Jeg ble brukt mye som venstreback der, så jeg kan også bekle den posisjonen her i Molde. Men selv føler jeg at jeg er desidert best på midtstopperplass, sier Roseth, som mener at han kan minne om Vegard Forren i spillestilen.

– Jeg har en god venstrefot, liker å styre spillet og tre igjennom ledd. Jeg tør å prøve på ting, samtidig som jeg har fart, noe som er en styrke når vi spiller på den måten vi gjør.

PS: Martin Ove Roseth har kontrakt med MFK ut 2021.