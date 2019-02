Følelsesladet markering: Slik hedret Cardiff sin savnede spiss

fotball

Det ble en spesiell ramme rundt lørdagens kamp mellom Cardiff og Bournemouth i Premier League. Det var Cardiffs første hjemmekamp siden lagets nye spiller, Emiliano Sala, ble meldt savnet etter at et fly forsvant.

Drakter, blomster og skjerf florerte utenfor Cardiff City Stadium for å hedre argentineren.

Spilleren ble kjøpt fra Nantes for et par uker siden – og forsvant med et privatfly på havet like utenfor Guernsey på vei til Cardiff. Sala og hans pilot har vært savnet siden mandag 21. januar, og begge er antatt omkommet.

I tillegg til markeringen utenfor stadion, varmet Cardiff-spillerne opp med T-skjorter der Sala var avbildet. Kapteinene Souleymane Bamba (Cardiff) og Andrew Surman (Bournemouth) la også ut blomster på midtstreken.

Det ble avholdt ett minutts stillhet på gressteppet like før dommer Jonathan Moss blåste i gang oppgjøret.

Feiret med Sala-bilde

Cardiff fikk en fantastisk start på kampen, og etter bare fem minutter pekte dommer Moss på straffemerket etter at Steve Cook stoppet ballen med hånda.

Bobby Reid var sikker fra elleve meter og sendte Cardiff i ledelsen mot et Bournemouth som er svake på bortebane. Etter scoringen feiret han med å holde opp en T-skjorte med bilde av savnede Emiliano Sala.

Den første omgangen var jevnspilt uten de store sjansene, og waliserne gikk til pause med ettmålsledelse.

Etter hvilen hadde tilskuerne såvidt fått satt seg før det smalt fra Reid igjen. 18 sekunder ut i omgangen spilte Aron Gunnarson gjennom engelskmannen, som enkelt kunne doble ledelsen mot en Artur Boruc på halvdistanse.

Kampbildet var som i første omgang, og Bournemouth med en anonym Joshua King på topp, klarte aldri å overliste den filipinske målvakten Neil Etheridge i Cardiff-buret.

Cardiff vant til slutt kampen 2–0.

Har samlet inn millioner

Lørdag ettermiddag ble det meldt at søket etter 28 år gamle Sala trolig starter opp igjen søndag morgen.

Søket er i privat regi, da det ble samlet inn 324.000 pund for å fortsette søket. Det tilsvarer omtrent 3,5 millioner norske kroner.

I tillegg har flyhavarikommisjonen kommet ned med en båt fra Southampton som skal tråle over området der letemannskapet tror flyet ligger.

– Vi skal fortsette å lete helt til vi finner ut hvor flyet ligger, sa skipsvrakjeger og marinforsker David Mearns til BBC.