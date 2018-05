Fikk to kampers karantene - Molde anker straffen

fotball

MOLDE: Onsdag fikk Molde beskjed om at Mathias Normann har fått to kampers utestengelse etter det røde kortet han fikk mot Sarpsborg 08 mandag.

Normann tråkket tilsynelatende på Sarpsborg Rashad Muhammed, og fikk dermed marsjordre 20 minutter før full tid.

Erik Lindstrøm i Disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund, forklarer avgjørelsen slik til Eurosport:

– Han er utvist for en forseelse som tilsier tre kampers karantene, så har vi vurdert bevisene i saken og kommet frem til at to kamper er på sin plass, sier Lindstrøm til eurosport.no.

Anker dommen

Molde-direktør Øystein Neerland bekrefter onsdag at de anker avgjørelsen.

– I dommerrapporten kommer det frem at dommeren fra sin side har sett noe annet enn det som faktisk har skjedd, sier han til eurosport.no.

– Hva kommer det frem der som dere er uenig i?

– Jeg har ikke lyst til å gå i detalj. Men det står noe om at spilleren med kraft og egen kroppsvekt har stemplet Sarpsborg-spilleren. Når vi ser om igjen på TV-bildene, så mener vi det er feil. Vi mener det ikke er noen voldsom opptreden og at det da er feil med to kampers karantene, sier Neerland.

– Ikke rødt kort

Normann var selv etter kampen klar på at han ville anke dommen, dersom han fikk flere kampers utestengelse.

– Det spørs hvor mange kamper jeg får. Jeg kan ikke skjønne at det der potensielt kan være tre kamper. Om straffen blir så streng vil i alle fall jeg at vi skal anke, sa Normann til Rbnett etter kampen.

– Jeg så ikke hva som skjedde under kampen, men har sett det på TV nå. Jeg kan trygt si at jeg ikke synes det er rødt kort. Han blir takla og setter foten sin ned, helt uten kraft. Han må jo lande en plass. At det blir på motspilleren er uheldig, men etter min mening er det ikke rødt kort, sier Solskjær om situasjonen, var Molde-trener Ole Gunnar Solskjærs dom.