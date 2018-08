FIFA-presidentens gave fikk Trump til å smile

fotball

Gianni Infantino fikk kritikk for måten han hyllet Vladimir Putin på under sommerens VM. Nå er mesterskapet i Russland et tilbakelagt stadium, og FIFA har rettet blikket mot de neste mesterskapene.

Tirsdag var Infantino på plass i Det hvite hus, hvor han møtte USAs president Donald Trump. USA arrangerer VM i 2026 sammen med Canada og Mexico.

– Han er president i FIFA og en høyt respektert mann. Da sønnen min hørte at Infantino kom her, sa han «Pappa, jeg vil gjerne møte ham». Så du må være berømt, sa Trump da han introduserte Infantino for det amerikanske pressekorpset.

– Min sønn elsker fotball, noe som må være en av de raskest voksende idrettene i verden. Så du gjør en fantastisk jobb, Gianni, sa Trump.

Under seansen hyllet de to lederne hverandre.

– Takk for alt du gjør for å støtte sporten vår. VM i 2026 blir det største sports- og sosiale arrangementet i verden, sa Infantino, som sa at hele verden ser frem til mesterskapet.

Trump fikk spørsmål om muren som han har sagt skal bygges på grensen til nabolandet i sør, og presidenten svarte at Mexico definitivt kommer til å betale for den.

Fikk kort som han kan gi til journalister

Infantino overrakte to gaver til Trump. Den første var en fotballdrakt med «26 Trump» på ryggen.

– Du er en del av FIFA-laget nå, sa Infantino mens de to poserte med drakten.

– Det er bra, det er bra, svarte Trump.

Den andre gaven var et gult og et rødt kort.

– En annen gave som kan bli nyttig for deg. I fotballen har vi dommere, og de har kort. Gult kort er en advarsel, og når du vil kaste ut noen har du det røde, sa Infantino, og Trump viste med et glimt i øyet det røde kortet til journalistene.

– Det kan bli nyttig, sa Infantino.

– Jeg liker det, svarte en smilende Trump.

– For det neste mediemøtet, sa USAs fotballpresident, Carlos Cordeiro som også var til stede.

I Russland sa Infantino at det vellykkede mesterskapet hadde gitt verdens befolkning et annet inntrykk av landet. Kritikere mente han burde nevnt eller kritisert menneskerettighetsbruddene i landet, annekteringen av Krim, Russlands rolle i krigene i Syria og Ukraina eller den omfattende, statsstøttede dopingen som rystet idrettsverden under Sotsji-OL.

Konfrontert med dette pekte Infantino på det han mener er fotballens unike evne til å bygge broer mellom land og folk.