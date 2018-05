«Den elendige kjemien mellom Mourinho og Conte vil ikke avgjøre dagens FA-cupfinale»

fotball

FA-cupfinalen mellom Chelsea og Manchester United er kampen mellom to intense fiender på sidelinjen. José Mourinho og Antonio Conte har en lang historie med krangel, og en elendig personkjemi. Det vil ikke avgjøre kampen.

Det som avgjør er hvilken kampplan de legger. Dette er tre nøkkelpunkter for begge lagene som kan vippe en antatt jevn finale en av veiene, og som kan være verdt å følge med på foran skjermen.

Manchester United

1: Ta nødvendig risiko

Mourinhos United har vært som de fleste av hans tidligere lag. De har vunnet flere kamper enn fotballhjerter. De har mange spillere dypt i banen når motstander angriper. Konsekvensen av det er at de har få spillere høyt i banen når de selv skal påføre motstander skade. Særlig har kantspillerne blitt tvunget langt ned. Nå er det tid for å la egne kanter i alle fall delvis diktere hva motstanders kanter kan gjøre.

2: Bevegelse rundt Lukaku

Dette punktet blir på noen måter en konsekvens av det forrige.. Lukaku er en spiss med veldig mange styrker. En av dem er evnen til å kunne få tak i ballen selv med flere motstandere rundt seg. Skal denne egenskapen utnyttes krever det imidlertid bevegelse rundt ham. De røde er nødt til å få noen som løper inn bak Lukaku slik at han kan stusse videre i lufta, og foran ham, slik at han kan legge igjen en enkel støttepasning, og få løftet laget høyere i banen. Lukaku har vært skadet, men er trolig klar.

3: Vende spillet hurtig

Chelsea er sårbare når motstander vender spillet hurtig, i alle fall fra sin egen høyreside mot deres høyreside. Da blir det ofte kantspiller Moses som havner i duell i nærheten av eget mål. Det er et punkt som kan utnyttes for alt det er verdt mot et lag som ellers har mange spillere, og stor duellkraft, inne i egen 16-meter. Skal dette lykkes kreves det imidlertid stor bevegelse bakfra, og at de har klart først å etablere spill høyt i banen på egen høyreside.

Chelsea

1: Utnytte overtall bakfra

Dette blir ganske sikkert en kamp der begge lag kommer til å legge seg ganske lavt i banen når motstander har full kontroll, såkalt etablert forsvar og angrep. En effektiv måte å låse opp det på er når en av spillerne i bakerste ledd selv avanserer med ball og utfordrer nærmeste motstandere. Chelsea er ekstra godt rustet til det med sine tre midtstoppere. Kan de på den måten skape overtall sentralt i banen tvinger de Manchester United til å ikke få lov å ligge så kompakt som de ellers vil gjøre - og er gode til.

2: Tidlig i bakrom

Manchester United har midtstoppere som er veldig dyktige når de har spillet foran seg, men adskillig mer sårbare når bevegelse kommer inn bak dem. Dette må utnyttes for alt det er verdt. Chelsea har Eden Hazard som ofte liker å få ball på fot. I denne kampen bør han oftere enn ellers true rom uten ball.

Ellers er valget av spiss viktig for akkurat dette. Olivier Giroud har fått mye tillit i det siste, og har delvis kvittert for den, men Álvaro Morata er bedre egnet til å true rom bak motstanders bakre ledd.

3: Forbedre pressjobb

Antonio Conte er normalt dyktig til å strukturere fotballag, og har vært det med Chelsea. Noe av ideen er at de kan ligge lavt og kompakt i lange perioder av kamper, og vente på at motstander gjør feil. Det er fint nok - når aggressiviteten er høy. Men i mange av de siste kampene, særlig i siste ligakamp mot Newcastle, ble lavt press kombinert med liten aggressivitet i forsøkene på å vinne ball, selv nær eget mål, Resultatet blir at en tillater motstander mange avslutninger, og logisk nok derfor flere målsjanser.

Ved siden av dette handler det selvsagt om å treffe med laguttaket. Conte grubler trolig mest på hvem han skal velge på topp, Mouinho trolig på hvordan han skal komponere den sentrale midtbanen.

Etter min mening er Manchester United best når de kun bruker én balanserende spiller i Nemanja Matic, samt lar Paul Pogba få en friere rolle, og lar den tredje plassen gå til en som ofte truer rom rundt Lukaku.

Dette blir nesten garantert jevnt, trolig også relativt målfattig. Jeg holder Manchester United som snau favoritt.