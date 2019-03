Solskjær bruker disse Europa-dramaene for å overbevise spillerne om at bragden er mulig

fotball

PARC DES PRINCES, PARIS: PSG-Manchester United. Gigantduell i Champions League.

Det er dette nivået Manchester United skal tilhøre.

Men de siste årene har det ikke vært slik, det har ikke engang vært i nærheten, og hjemmemøtet med PSG ble en brutal påminnelse om akkurat dét.

Umiddelbart etter kampen virket kvartfinalehåpet over, og det er ingen tvil om at det fortsatt vil være en bragd om det likevel skulle lykkes, men siden da har Solskjær brukt tiden på å bygge opp igjen spillerne.

De er kommet seg gjennom en tøff periode hjemme i England på overbevisende vis.

Og Solskjær fremstår også overbevisende der han igjen og igjen bedyrer: Vi tror.

Til tross for utgangspunktet, og til tross for alle skadene.

Solskjærs eksempler

På spørsmål fra Aftenposten om han kan bruke tidligere store Europa-kvelder overfor spillerne for å gi dem tro på at 0–2 kan snus til avansement onsdag kveld, fastslår han:

– Alle vet at vi kan klare det. Som klubb har vi gjort det flere ganger før.

Så følger han opp med å hente frem eksempler fra de siste sesongenes Champions League.

– Det har vært resultater de siste årene som ... jeg vil ikke kalle dem merkelige, men se for eksempel sist år. Juventus tapte 3–0 mot Real Madrid på hjemmebane, og plutselig ledet de etter 90 minutter i bortekampen (et overtidsmål på straffe sendte dem ut av kvartfinalen, journ.anm.).

– Året før var det PSG mot Barcelona, og vi husker alle de resultatene. Så det er så mange eksempler på lag som kan endre slike resultater, sier Solskjær til Aftenposten.

Noen timer etter at de ordene falt, understreket Ajax poenget hans.

Det nederlandske laget lå under 1–2 for Real Madrid etter hjemmekampen, men snudde til 5–3 sammenlagt etter en sensasjonell kamp.

4 Champions League-comeback Her er fire snuoperasjoner i Champions Leagues utslagsrunder de seneste årene. 2018/19, 8.-delsfinale: Real Madrid vant 2–1 borte, men tapte 1–4 hjemme for Ajax. 2017/18, kvartfinale: Barcelona vant 4–1 hjemme, men tapte 0–3 borte mot Roma og røk på antall scorede bortemål. 2016/17, 8.-delsfinale: Manchester City vant 5–3 hjemme, tapte 3–1 borte for Monaco og røk på bortemål. 2016/17, 8.-delsfinale: PSG vant 4–0 hjemme, men tapte 1–6 borte for Barcelona.

Bragden i Torino

Selv kan Solskjær huske tilbake på flere store, europeiske oppgjør fra spillerkarrieren.

Spesielt en eventyrlig kveld i Torino i april 1999 er relevant for det som nå skal skje i Paris.

Det var en av nøkkelkampene på Manchester Uniteds vei mot trippeltriumf den sesongen, en ellevill prestasjon som ble kronet med Solskjærs avgjørende spark på ballen i Champions League-finalen.

Men i Torino så det engelske laget ut til å være på vei ut av turneringen.

I den første semifinalen på Old Trafford var det blitt 1–1. Her hadde Juventus-spiss Filippo Inzaghi scoret to ganger foran hjemmefansen før det var spilt 11 minutter.

Men så startet snuoperasjonen. Til slutt hadde Fergusons menn scoret tre ganger – og avansert til finalen.

Den kvelden satt Solskjær på benken uten å få komme inn. Onsdag kveld sitter han på benken som lagets øverste leder.

– Hvis vi får det første målet, kommer vi til å tro enda mer. Og da kan tvilen begynne å komme hos dem, advarer Solskjær.