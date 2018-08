Unngikk gigantene: Disse lagene møter RBK og Sarpsborg

fotball

Rosenborg havnet i gruppe B i gruppespillet i Europa League. Der skal trønderne møte Celtic, Salzburg og Leipzig.

Sarpsborg skal møte Malmö, Genk og Besiktas i gruppe I.

De to norske lagene unngikk dermed gigantene i trekningen; lag som Chelsea, Arsenal, Sevilla og AC Milan.

Rosenborg møtte Celtic i kvalifiseringen til mesterligaen tidligere i år. Da endte det med at Celtic og Kristoffer Ajer var det beste laget over to kamper.

Nå skal RBK i tillegg opp mot to lag hvor leskedrikkprodusenten Red Bull er tungt inne på eiersiden, RB Salzburg og RB Leipzig.

Trekning europaligaen fotball menn fredag:

Gruppe A: Leverkusen (Tyskland), Ludogorets (Bulgaria), Zürich (Sveits), AEK Larnaka (Kypros). Gruppe B: Salzburg (Østerrike), Celtic (Skottland), Leipzig (Tyskland), Rosenborg (Norge). Gruppe C: Zenit St. Petersburg (Russland), FC København (Danmark), Bordeaux (Frankrike), Slavia Praha (Tsjekkia). Gruppe D: Anderlecht (Belgia), Fenerbahçe (Tyrkia), Dinamo Zagreb (Kroatia), Spartak Trnava (Slovakia). Gruppe E: Arsenal (England), Sporting Lisboa (Portugal), Qarabag (Aserbajdsjan), Vorskla (Ukraina). Gruppe F: Olympiakos (Hellas), Milan (Italia), Real Betis (Spania), Dudelange (Luxembourg). Gruppe G: Villarreal (Spania), Rapid Wien (Østerrike), Spartak Moskva (Russland), Rangers (Skottland). Gruppe H: Lazio (Italia), Marseille (Frankrike), Frankfurt (Tyskland), Apollon (Kypros). Gruppe I: Besiktas (Tyrkia), Genk (Belgia), Malmö (Sverige), Sarpsborg 08 (Norge). Gruppe J: Sevilla (Spania), Krasnodar (Russland), Standard Liège (Belgia), Akhisar (Tyrkia). Gruppe K: Dinamo Kiev (Ukraina), Astana (Kashakstan), Rennes (Frankrike), Jablonec (Tsjekkia). Gruppe L: Chelsea (England), PAOK (Hellas), BATE Borisov (Hviterussland), Vidi (Ungarn) (©NTB)

Sarpsborg skal altså opp mot Uwe Röslers Malmö. Tyrkiske Besiktas og Sander Berges klubb Genk sørger for en tøff gruppe for Europa-debutantene fra Østfold.

– Vi må si oss fornøyd med trekningen. Jeg føler det er lag vi kan være på høyde med, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke til TV 2.

De to beste lagene i hver gruppe er videre i turneringen. Lag nummer tre og fire er utslått.

