Etter tre år er Martin Linnes blitt husvarm i heksegryta i Istanbul. Nå kommer det vanskelige valget.

ISTANBUL: Tre år gamle Emma kravler opp på skuldrene til Martin Linnes. Hun er tydeligvis vant til å bruke fotballspiller-pappaen som klatrestativ.

– Hun har ikke vært i barnehagen i dag og trenger visst å få utslipp for mye energi, sier Elisabeth Haugen, som sitter ved siden av i sofaen.

Hun er samboeren til 27-åringen som spiller høyreback for både det norske fotballandslaget og den tyrkiske storklubben Galatasaray.

Den lille familien tar imot Aftenposten i den moderne leiligheten de leier i et fasjonabelt strøk like ved treningsfeltet til Galatasaray.

Fra knøttliten plass i Hedmark til megaby

Selv om vi er 40 minutters kjøring vest for sentrum, måtte vi ha kjørt i enda én og en halv time for å nå utkanten av byen i vestlige retning.

Overgangen var enorm for det norske paret da de og et par måneder gamle Emma flyttet til Istanbul i januar 2016. Begge to er fra Sander, en knøttliten plass i Hedmark med drøye 300 innbyggere. Martin Linnes spilte fem sesonger i Molde, men også det er en by som blir svært liten sammenlignet med en metropol med 20 millioner innbyggere.

– Vi kom til en helt annen verden, sier Elisabeth Haugen.

Vurderte å dra hjem etter et halvt år

Det første halvåret var vanskelig. Det gikk ikke helt som smurt fotballmessig, og Tyrkia var inne i en periode med mange terrorangrep. Det hele toppet seg med det mislykkede kuppforsøket den 15. juli 2016, da kuppmakere skjøt mot sivilister på den ene broen over Bosporos. 250 mennesker ble drept.

– Da vurderte vi å flytte på oss, sier Martin Linnes.

Men situasjonen bedret seg. Linnes er blitt etablert på laget, og sikkerhetssituasjonen i Tyrkia har bedret seg betraktelig. Det har ikke vært et terrorangrep i Istanbul siden natt til 1. januar 2017.

– Slik vi har det nå, så er det så bra vi kan ha det utenfor Norge, sier Elisabeth Haugen.

Martin Linnes (27) Oppvokst på den lille plassen Sander i Sør-Odal ved Glomma. Spilte for Sander, Kongsvinger og Molde før han gikk til tyrkiske Galatasaray i januar 2016. Debuterte for det norske landslaget i november 2013. Samboer med Elisabeth Haugen. De to har vært kjærester siden de var 14–15 år gamle. De har datteren Emma (3) sammen.

Fremdeles noen som spør om det er trygt i Tyrkia

Paret liker seg i byen, har funnet venner og Martin trives med laget og treneren. Datteren Emma har funnet seg godt til rette i en engelskspråklig barnehage, der også mange av lagkameratene har barna sine.

Det er fremdeles folk som spør om det er trygt i Tyrkia, noe de forsikrer at det er.

– Det er ingen som har kommet hit som har følt seg utrygge, sier samboerne.

Herlig seriemesterskap er karrierens høydepunkt

Det absolutte høydepunktet for både Martin Linnes og samboeren kom da Galatasaray vant den tyrkiske serien i våres.

– Jeg fikk bidra skikkelig i de avgjørende kampene mot slutten av sesongen. Det gjorde opplevelsen med å vinne enda bedre, sier Linnes.

– At vi knep seieren rett for nesen på erkerivalen Fenerbache, var heller ikke å forakte.

– Jeg tror aldri jeg har vært så stolt, sier samboeren Elisabeth.

Galatasaray SK Sportsklubben Galatasaray ble grunnlagt i 1905 av fotballinteresserte gutter fra Galatasaray videregående skole. Skolen er blant Tyrkias mest kjente og ligger langs hovedgaten Istiklal i sentrum av Istanbul. Klubben har 21 seriemesterskap, flere enn noen andre. I 2000 vant de UEFA-cupen (forgjengeren til Europa League). De vant også Supercupen det året etter å ha slått Real Madrid. Klubben har også mesterskapsvinnende lag innen basketball for begge kjønn. Andre idretter er friidrett, volleyball, håndball, vannpolo, svømming, roing, seiling, judo, motorsport, riding, bridge og sjakk.

Knivingen mellom de store Istanbul-klubbene er intens, og det norske paret hadde fryktet negative opplevelser med tilhengerne til rivaliserende lag, men det har de sluppet.

– Vi har kun positive opplevelser med Tyrkia, sier de to.

Storkoser seg i Istanbul

Byen Istanbul har de virkelig lært å sette pris på.

– Det er masse gode restauranter, klimaet er fantastisk, man kan gå i shorts fra april til oktober, svarer de to nærmest i kor når vi ber dem nevne hva de liker best med Istanbul.

De liker også veldig godt at det er direktefly til Norge fra flyplassen som ligger like ved leiligheten. Det er enkelt å reise hjem, blant annet når Martin skal spille for landslaget. De får også ofte besøk hjemmefra, til så godt som hver eneste hjemmekamp.

Hvem er denne norske skjønnheten?

Både Elisabeth og Emma er faste gjester på stadion. Emma var med første gang da hun bare var to måneder gammel.

– Det ble litt reaksjoner da. Tyrkerne holder visst ungene sine inne litt lenger, sier Elisabeth Haugen.

Både hun og Martin Linnes føler de er blitt veldig godt mottatt av Galatasaray-fansen. De er veldig engasjerte. I himmelen når det går bra og kritiske når laget taper.

Det ble virkelig lagt merke til da Elisabeth hadde med seg venninnen Malene Pedersen, kjæresten til fotballspilleren Fredrik Gulbrandsen.

– Hvem er denne norske skjønnheten? het det i en av avisoverskriftene.

Haltende sesongstart for Galatasaray

Det var bra trøkk på stadion også da Aftenposten var på plass nylig, til tross for at anlegget ikke var fullt og Galatasaray tapte for Champions League-motstander Porto.

Svært frustrerte Galatasaray-fans okket og stønnet seg gjennom kampen, der Galatasaray blant annet bommet på et straffespark.

Martin Linnes medgikk like etterpå at det hadde vært en temmelig ujevn opptreden fra Galatasarays siden. De røk ut av Champions League med bare fire poeng, men siden de ble nummer tre i gruppen, er de kvalifisert for Europa League til vårsesongen. I den tyrkiske serien ligger de heller ikke i toppen, en uvant posisjon for storklubben med 21 seriemesterskap.

– Spillet er i gang

Selv satt Martin Linnes på benken gjennom hele kampen mot Porto. Det kom som en overraskelse, og han spekulerer på om det kan ha sammenheng med de pågående samtalene om ny kontrakt. Linnes har kontrakt til juni 2019 og det begynner å haste å få en ny kontrakt på plass.

– Det virker som spillet er i gang, sier Linnes.

Det ville vært en klar fordel for ham å få skinne på banen, enten for å få Galatasaray til å gi ham en ny kontrakt med enda bedre lønn (den er blitt rapportert til å være på cirka 9,5 millioner kroner i året nå). Eller for å få andre klubber mest mulig interessert.

1. januar er en nøkkeldato for Linnes. Fra da av har han lov til å snakke med andre klubber uten å involvere Galatasaray.

Linnes har vært åpen om at han kan være fristet til å spille for andre store klubber, men sier til Aftenposten at han helst vil signere en ny kontrakt med Galatasaray.

– Mange i Norge har ikke fått med seg hvor stor denne klubben er, sier han.