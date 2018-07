Erling Braut Håland lærte hemmelige «Solskjær-triks» før målshowet mot Brann

fotball

MOLDE, 23. JUNI: Erling Braut Håland går målløs av banen mot Stabæk – for femte eliteseriekamp på rad. Den påfølgende uken jobber Håland iherdig med Ole Gunnar Solskjær og resten av trenerteamet. De terper på avslutninger. Igjen og igjen. Til det sitter. Og neste søndag? Da scorer Håland fire mål mot Brann – før det er spilt 21 minutter.

Torsdag blir Erling Braut Håland (17) svært viktig i Norges skjebnekamp i EM mot Finland. 17-åringen fra Bryne har nemlig ankommet mesterskapet i en glimrende målform – som han har vært i helt siden den treningsuken i Molde. Så hva drev egentlig Solskjær og Håland med den uken?

– Det var små, enkle regler som Solskjær hadde da han spilte. Det lærer han meg stadig til daglig, sier Håland på spillerhotellet i EM-byen Vasa.

– Hva slags regler?

– Jeg skal ikke røpe alle knepene og triksene han har lært meg. Men det var enkelte avslutningsregler, sier Håland med et smil.

Slik jobber Solskjær

De fire målene mot Brann – og to nye mål mot Vålerenga uken etter – har skapt store forventninger. Det er imidlertid bare et drøyt år siden Håland forlot Bryne og signerte for Molde. Den gangen, i februar 2017, fortalte han Romsdals Budstikke at Ole Gunnar Solskjær var én årsak til valget.

– Han var spiss og jeg er spiss. Jeg prøver å dra ut alt han har på hjernen, sier Håland.

På spørsmål om hva han og Håland terper på, trekker Solskjær frem bevegelser, mottak, vendinger og avslutninger. Men når det kommer til spisser, er den tidligere Manchester United-spissen opptatt av langt mer enn det rent tekniske. «De skal være rolige», forklarer han. Det var også hovedbudskapet før Brann-kampen.

– Det var det en liten periode hvor Erling lette etter en scoring. En spiss skal aldri lete etter en scoring. Scoringen kommer av seg selv hvis du gjør jobben med bevegelse tidlig og hvis du trener på å være i balanse mentalt når du avslutter. Det var han i alle fall mot Brann. Og han har vært det siden, sier Solskjær etter onsdagens Molde-trening.

Solskjærs oppmuntrende ord før skjebnekampen

Even Sel – som trente Håland på Brynes juniorlag – beskriver spisskometen med to ord: «Dedikert og treningsvillig».

For det står nemlig ikke på viljen. Solskjær forteller at han har måttet bremse den lovende eleven.

– Det er greit med gutter som spør mye og ønsker å bli bedre. Erling har jeg vært nødt til å holde tilbake, på grunn av fysikken hans og at han har vokst så mye, sier Solskjær.

I Molde har Håland noen ganger startet på benken, andre ganger blitt byttet ut halvveis i andre omgang. I EM-åpningen i Vasa spilte han imidlertid hele kampen. I sluttminuttene – på stillingen 1–2 – var han svært nære å redde poeng for Norge. Det var ett av Hålands to tverrligger-treff i kampen. Ole Gunnar Solskjær kommer imidlertid med oppmuntrende ord før Finland-kampen.

– Det er ikke svart eller hvitt i fotball. En avslutning kan være god, men keeperen kan redde eller du har litt marginer mot og den går stang ut. Det er små marginer. Men så lenge han gjør de rette tingene, vil målene komme.

Og kommer målene torsdag, er det svært beleilig for Norges G19-landslag. Tap for Finland i Seinajöki vil etter alle solemerker knuse gulldrømmen. Kampen starter 17.30 norsk tid.