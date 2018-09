Enorm Vålerenga-skuffelse etter overtidsdrama: – Den verste måten å tape på

fotball

Vålerenga–Rosenborg 2–3

VALLE: Kveldskamp. Flomlys. Tribunekok. Norsk fotball er ikke bortskjemt med slike forestillinger.

Og på banen ble det et virkelig drama søndag kveld

Vålerenga kunne for alvor ta steget inn i medaljekampen. Men på overtid dukket Issam Jebali opp med en glitrende volleyscoring.

3–2-målet gjør at Rosenborg er to poeng foran Brann i tabelltoppen. For Vålerenga er det fem poeng opp til tredjeplassen.

– Jeg visste at jeg kom til en stor klubb som alltid vinner titler og kjemper om å nå gruppespill i Europa. Dette er drømmen min. Jeg er glad for å kunne hjelpe laget, sier Jebali i intervjusonen etter kampen.

– Jebali hadde ikke sin beste kamp. Men han viser at han likevel kan gjøre noe magisk, sier Rosenborg-trener Rini Coolen.

Et overtidstap svir.

– Det er en helt j***** følelse. Det er den verste måten å tape på, sier Vålerengas Amin Nouri til Aftenposten.

Trener Ronny Deila sier likevel at han «sto og koste seg» på sidelinjen.

– Når laget mitt presterer på den måten og har det energinivået, blir det gøy. Dette er det bare å fortsette med. Det begynner å komme en ordentlig tro i denne gjengen her. Det finnes så mye talent og potensial, at dette bare er starten, sier Deila til Aftenposten.

Håpet tent for Vålerenga

7, 8, 11, 6, 7, 10, 8. Det er ikke en tilfeldig tallrekke, men Vålerengas tabellplasseringer de syv siste sesongene.

For en klubb som har høye tanker om egen posisjon i norsk fotball, som skal være Oslos stolthet, som på et tidspunkt skulle bli best i Norden og unike i Europa, er det en dyster statistikk.

Også denne sesongen er det for langt opp til toppen. En rekke på syv strake kamper uten seier i sommer sørget for det. Igjen var likegyldigheten i ferd med å sige inn over Oslo-klubben, men så skjedde det noe.

Den siste perioden har tent et håp.

Tromsø (3-0), Brann (2–0) og Lillestrøm (1–0) er blitt beseiret på rad og rekke. De to sistnevnte er kamper utenom det vanlige, kamper det betyr ekstra mye å vinne. Det er definitivt også møtene med Rosenborg.

Det var bare gått 85 dager siden Rosenborg banket Vålerenga på Lerkendal. Men det som møtte dem på Intility Arena søndag kveld, var noe helt annet.

– Det er masse positivt å ta med videre fra denne kampen. Ikke minst fikk vi noen referanser på hva som skal til for å slå de beste lagene. I dag ble det små detaljer som avgjorde kampen, sier Deila.

Frisk Vålerenga-start

Vålerenga rystet gjestene fra start.

I løpet av de første seks minuttene var Vålerenga farlig frempå tre ganger. Det var ikke enorme sjanser, men like fullt et varslel om at de virkelig skulle gi den regjerende seriemesteren kamp om poengene.

Mohammed Abu ble hentet i sommer og har gitt laget et løft. Det er samme spiller som styrte taktstokken på Ronny Deilas Strømsgodset-lag.

Da han holdt seg til låret før det var spilt ti minutter, var det derfor nervøs stemning blant Vålerenga-fansen. Deila så bekymret ut på sidelinjen.

Men Abu kunne fortsette. Det gjorde også Vålerengas grep om kampen. Midtbanemannen måtte til tusle av banen med skade, men da var det bare 16 minutter igjen av kampen.

Fikk tribunen til å koke

Ti minutter før pause kom betalingen.

Chidera Ejuke kom seg fri midt i banen og passerte Rosenborgs midtbaneledd. Han spilte ballen i rom til en sprintende Sam Johnson.

Vålerenga-toppscoreren vendte opp, tok et steg til siden og banket til med høyrefoten. Da ballen forlot foten, var det nesten så tiden gikk saktere, så man kunne høre forventningene på tribunene bygge seg opp.

Så kom jubelbrølet. Ballen hadde sust i stolpen på vei inn i mål. 1–0 til Vålerenga. På tribunen gikk blå skjerf festet til supporterhender i sirkler.

Så kom kalddusjen

De ertende tilropene mot de tilreisende supporterne begynte, men det tok ikke lang tid før kalddusjen kom.

Rett før pause ble en corner slått inn. Adam Larsen Kwarasey bokset ballen ut, men ikke langt nok. Ved enden av sekstenmeteren sto Jonathan Levi klar.

Ballen suste fra 21-åringens fot og tilbake i den retningen den kom fra, men Kwarasey kunne ikke stoppe den fra å treffe nettet.

På sidelinjen knyttet Rosenborg-trener Rini Coolen en triumferende knyttneve.

Jäagers mareritt

Der Vålerenga hadde fosset ut av startblokkene i 1. omgang, var det Rosenborg som startet best i den andre.

Da kampuret viste 49 minutter, startet to marerittminutter for Enar Jääger.

Den skadeplagede forsvarsspilleren som fikk sin første kamp fra start for sesongen, var uheldig og stusset en corner i eget mål. 1–2.

Og så pådro han seg det som så ut som en vridning i kneet.

Det var sjanseløst å spille videre, og det var en knust spiller som skjulte ansiktet i hendene på vei mot garderoben.

Elleville jubelscener

Men Vålerenga hadde mer å svare med. Da det nærmet seg en times spill, trillet ballen ut mot kanten av sekstenmeteren.

Der kom høyreback Amin Nouri stormende. Gjennom tydelig gestikulering gjorde han krav på ballen, som om han visste at dette var hans øyeblikk.

Treffet var perfekt, og ballen suste inn i mål nede ved den bortre stolpen. Det var på Vålerenga-benken de villeste jubelscenene utspilte seg, og det var dit Nouri kom i full spurt.

– Jeg tenkte ikke mye da. Det var bare å snu seg og juble. Jeg scorer så sjelden at når jeg først gjør det, husker jeg ikke hva jeg gjør etterpå. Det var moro der og da, men jeg kom fort ned igjen, så det betyr egentlig ingenting, sier Nouri etter kampen

Rett før slutt fikk Rosenborg en gedigen mulighet til å avgjøre. Et innlegg traff Yann-Erik de Lanlay, som valgte å stupheade. Forsøket var nesten perfekt, men ballen traff feil side av stolpen – og Vålerenga kunne puste lettet ut.

På overtid kunne Samúel Fridjónsson i motsatt ende, men André Hansen reddet frisparket mesterlig.

Da trodde man at det var over, men rett før slutt dukket Jebali opp og knuste Vålerenga-hjertene. 3–2. Og game over.