Engelsk kommentator vil ikke klandre Solskjær for PSG-tapet. TV 2-ekspert er uenig.

fotball

MANCHESTER/OSLO: «Uniteds tap var resultatet av flere års arbeid», åpner BBC-ekspert Phil McNulty sin kommentar etter Manchester Uniteds 0–2-tap mot Paris Saint-Germain i Champions League tirsdag kveld.

Solskjær fikk en alvorlig virkelighetssjekk etter elleve strake kamper uten tap. Stjernegalleriet fra Paris spilte ut Solskjærs menn på Old Trafford og gjorde oppgaven med å avansere i klubbturneringen svært vanskelig for nordmannen.

– Du kan godt si at det var en realitetsorientering for oss, for det er dette nivået vi vil opp på. Vi har snakket om topp fire. Det er nå en ting, men vi vil være helt i toppen. Det er der United skal være. Spillerne er skuffet, men de vet at vi må opp, sa Solskjær etter kampen.

FÅTT MED DEG DENNE? Fem ting vi lærte av Solskjærs ydmykende kveld

«Resultat av flere års arbeid»

Flere har tatt til orde for at kampene mot PSG kan være med på å definere Solskjærs managerkarriere og være en viktig del av diskusjonen om hvor vidt Solskjær skal få jobben på fast basis.

McNulty mener imidlertid at tirsdagens tap ikke svekker Solskjærs kandidatur.

«Dette var ikke et tap over 90 minutter. Det var et som var et resultat av flere års arbeid», skriver McNulty.

«Og det er derfor, selv om det var skuffende å bli totalt utspilt av et PSG-lag uten superstjernene Neymar og Edinson Cavani, at dette tapet ikke burde spille en stor rolle i vurderingen om hvor vidt Solskjær skal bli den faste etterfølgeren til José Mourinho», fortsetter han.

Solskjær har gitt håp

Hadde det ikke vært for Solskjærs påvirkning i hans første måneder ved roret, hadde ingen en gang hatt håp om avansement, mener fotballskribenten.

«Solskjær kan ha vært mannen i den tekniske sonen, og selvfølgelig må han ta noe av ansvaret, men det store bildet, brutalt dratt frem av PSG, er et portrett som viser hvordan United har styrt klubben og latt seg forfalle».

«United har latt seg forfalle på grunn av mangelfulle managervalg, ustabilitet og en dårlig strukturert overgangspolitikk av direktør Ed Woodward på toppen, slik at de ikke lenger er en del av Europas elite».

Hangeland: «Må lære fort»

Tidligere landslagsspiller Brede Hangeland fulgte kampen fra TV 2s Champions League-studio. Kanalens fotballekspert mener på sin side at kampen viste prov på at Solskjær har en jobb å gjøre taktisk.

«Oppgjøret mot Paris St. Germain i går kveld viste at nordmannen foreløpig mangler den taktiske finessen som kreves på det øverste nivået. Solskjær må lære fort om han skal forlenge sitt opphold på Old Trafford.», skriver TV 2-eksperten i sin blogg.

«Helt konkret har Solskjær til gode å demonstrere taktisk fleksibilitet og en troverdig plan B i storkampene», kommer det fra den tidligere Premier League-spilleren.

LEST DENNE? Beckham besøkte Solskjær før gigantoppgjøret

Chelsea neste test

Blant trekkene som ble kritisert, var innbyttet av Alexis Sánchez. Chileneren har slitt etter overgangen fra Arsenal.

– Jeg kan ikke gjøre noe med Alexis Sánchez. Han må finne seg selv når han spiller, for vi vet at det er en kvalitetsspiller der, sa Solskjær.

Morten Langli, som kommenterte kampen for Viasat, synes ikke Solskjær gjorde noen klare taktiske feil.

– Jeg synes ikke han gjør noen taktiske bommerter. Han stiller med et forventet lag. Så sliter laget litt med oppfinnsomheten mot et lag som var bedre, rett og slett. United slet med grunnspillet og var ikke gode nok, sier Langli.

Langli: - Er det dårlig?

Han vil heller ikke være med på at laget sliter med bredden.

– Jeg synes det er et ganske bra lag som har underprestert de siste årene. Han setter innpå Sánchez, Juan Mata og Romelu Lukaku. Er det dårlig? Skulle man heller satt inn Neymar, Lionel Messi og Cristiano Ronaldo da, spør Langli.

Solskjær fikk spørsmål om kvaliteten på stallen etter tirsdagens tap.

– Du ser styrken de har når de kan sette inn de spillerne de gjør i fraværet av Edinson Cavani og Neymar. Det er der vi ønsker å komme, og vi vil prøve å styrke stallen til sommeren, sa manageren.

Neste test for Solskjær kommer allerede mandag. Da er det vinn eller forsvinn mot Chelsea i FA-cupen.