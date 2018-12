Enda en grunn til å smile: Nå kan flere av United-stjernene hjelpe Solskjær

fotball

Nordmannen har fått en drømmestart som vikarmanager i Manchester United, med 5–1 i debuten mot Cardiff og 3–1 i hjemmedebuten mot Huddersfield.

Søndag ettermiddag venter ny kamp på Old Trafford, mot Joshua Kings Bournemouth. Til den kampen kan stjernespillere som Romelu Lukaku, Anthony Martial og Alexis Sánchez være tilbake. De trente lett torsdag.

– Forhåpentlig kan de være med på dagens trening, så får vi se hvordan de kommer seg igjennom den, sa Solskjær på fredagens pressekonferanse, ifølge Manchester Evening News.

– I tillegg har vi Marcos (Rojo) og Scott (McTominay) som ser ut som de veldig snart kan delta igjen. Chris Smalling har en fotskade, og ham ser vi sannsynligvis ikke før mot Tottenham (13. januar) eller rundt der.

Toner ned egen viktighet

Det første Solskjær gjorde i United var å ta Paul Pogba inn igjen i varmen. Pogba hadde et tilsynelatende iskaldt forhold til Solskjærs forgjenger José Mourinho.

Solskjær fikk fredag spørsmål om han kunne løfte opp spillere som Lukaku og Sánchez, på samme måte som med Pogba.

– Jeg kan ikke gjøre noe når det gjelder deres prestasjoner på banen. Det er opp til dem, sier Solskjær.

Han vil altså ikke ta for mye av æren for at Pogba leverer igjen.

– De må gripe sjansen når de får den, slik er det å være fotballspiller. Man må gjøre jobben selv. Jeg ga noen spilleregler når det gjelder det å uttrykke seg, sier Solskjær.

– Enhver spiller har et ansvar for å forbedre seg. Det er gode spillere vi har, og det er en grunn til at de er her. Så er det opp til dem å bruke kreativiteten sin og ta det ut på banen, sier kristiansunderen.

Vil holde nullen

Han forteller at han ser forbedringspotensial etter de to seierne over Cardiff og Huddersfield.

– Det finnes ting vi må forbedre. Vi har ikke vært jevne nok, vi har ikke klart å holde nullen. Vi har sluppet inn to dødballmål, så forsvaret i åpent spill har vært bra, sier Solskjær.

Manchester United blir storfavoritter hjemme mot Bournemouth, som kommer fra et stygt 0–5-tap mot Tottenham.