Elyounoussis manager fikk sparken

fotball

Mark Hughes fikk sparken som manager i Premier League-klubben Southampton mandag. Det melder Southampton på sine nettsider.

Dermed fikk waliseren bare åtte måneder i sjefsstolen i klubben.

Hughes kom til klubben i mars og reddet klubben fra nedrykk med ett nødskrik. Det var to måneder etter at han fikk sparken i Stoke.

Southampton spilte i helgen 2-2 hjemme mot Manchester United, den tiende kampen på rad uten seier for Premier League-klubben. Forrige seier, og den eneste så langt denne sesongen, kom 1. september borte mot Crystal Palace.

«Klubben takker Hughes og hans assistenter for all jobben de har gjort på St. Mary`s.", skriver klubben i en pressemelding. Også assistenttrener Eddie Niedzwiecki og assistentmanager Mark Bowen forlater Southampton med umiddelbar virkning.

Hvem som blir Mohamed Elyounoussi neste manager er ikke kjent. Klubben opplyser at de allerede er i gang med å finne waliserens etterfølger, og at assistenttrener Kelvin Davis vil lede laget når Southampton onsdag tar turen til Wembley for å møte Tottenham.

Southampton ligger på 18.-plass i Premier League etter 14 kamper.

Hughes er den andre manageren i Premier League som får sparken denne sesongen. I november fikk Slavisa Jokanovic fyken i Fulham.

