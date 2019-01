Eliteserieprofil flytter til Romania

fotball

Sean McDermott skal spille for Dinamo Bucuresti i Romania.

Den irske keeperens kontrakt med Kristiansund gikk ut etter forrige sesong. Han hadde spilt for klubben siden 2017 og fikk Folkets Pris under Fotballfesten samme sesong.

Kristiansund har på imponerende vis endt på syvende- og femteplass med iren mellom stengene.

Sportslig leder i Kristiansund Ballklubb, Kenneth Leren, bekrefter at McDermott, som er født i Norge og har norsk mor, forsvinner til Romania.

– Det har ligget i kortene en stund. Kontrakten hans var utgått. Vi har for lengst begynt med å finne erstatteren hans. Det var ikke uventet og vi takker han for to fantastiske år, sier Leren.

Det var Tidens Krav som omtalte saken først.

McDermott har også spilt for Start, Sandnes/Ulf og Ull/Kisa. 25-åringen har også en fortid i både Arsenal og Leeds, i tillegg til Våg.

– Det har tidligere vært interesse for han både i Norge, resten av Skandinavia og Øst-Europa, forteller Leren.

KBKs sportslige leder sier at klubben har hatt tre keepere på prøvespill den siste uken.

– Et par av dem er interessante for oss. Vi jobber fortsatt med å sondere markedet.

Dinamo Bucuresti ligger for øyeblikket på 11. plass i den rumenske toppdivisjonen. Norsk-albanske Kamer Qaka spiller også i Romania, for Politehnica Iași.