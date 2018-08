Eliteserien-rival reagerer mot Coolen og Solskjær: – Vi kan ikke bare surre rundt

fotball

Det vil i så fall være verdt en gullgruve i form av flere titalls millioner fordel på pengepremier, TV-penger og billettinntekter.

Ikke siden 2007, da Rosenborg spente bein på Valencia og Chelsea, har et norsk lag vært i gruppespillet av Champions League. Noen år har det ikke blitt gruppespill i Europa League engang, som i 2009, 2011, 2014 og 2016.

Tre norske håp

Til gjengjeld kommer det av og til sterke, norske prestasjoner i stadig mer attraktive Europa League. I tillegg til Rosenborg og Molde, har både Tromsø, Viking og Brann spilt gruppespill de siste 13 årene. Nå kan det bli mer gøy.

Etter 3–1-seier over Maccabi Tel-Aviv er alle muligheter åpne for at Sarpsborg 08 kan klare det samme. Står de imot det israelske presset i 90 minutter kommende torsdag, vil Sarpsborg stadion bli det sjette norske vertskapet for europeisk gruppespill på herresiden.

Mest sannsynlig kan Rosenborg-supporterne glede seg til sitt sjette gruppespill siden 2008, selv om Shkendijas bortemål ødela festen for avansement på Lerkendal allerede i første møte. I likhet med Sarpsborg drar trønderne sørover med 3–1-ledelse før returkampen i Makedonia.

Molde tapte med samme sifre som de to andre norske lagene vant med: 1–3 mot sterke Zenit, som vant UEFA-cupen i 2008.

Med andre ord: Tre norske lag med tre åpne utgangspunkt, selv om det ser meget bra ut for RBK og litt tungt ut for Molde mot et meget bra lag.

– Stort kompliment

– Det er veldig bra, sier Rosenborg-trener Rini Coolen.

Nederlenderen har vært RBK-sjef i en knapp måned og tatt klubben videre mot Cork City og nå kanskje Shkëndija, etter å ha ryket ut av Champions League-kvaliken mot Celtic.

Han mener gårsdagens resultater er positive for norsk fotball.

– Jeg syns vi (de norske lagene) gjør det veldig bra og det er et stort kompliment. Det er det vi håper på. Det er det beste for norsk fotball og lagene. Resultatene var bra, sier Coolen.

FIKK DU MED DEG DENNE? Sarpsborg kan tjene 50 mill. på Europa-bragd: – Vi kan ikke tenke på penger nå.

RBK-sjefen: – Bryr meg ikke i det hele tatt

– Jeg så første omgang fra Molde. De har et godt utgangspunkt. Dessverre hørte jeg at de tapte til slutt, men de kan absolutt få noe ut av det resultatet hjemme, fortsetter nederlenderen.

– Er det sånn at du bryr deg om de andre norske lagene?

– Ikke i det hele tatt. Jeg prøver bare å skape egne resultater. Men det er alltid bra hvis det er muligheter for norske lag, så vi må støtte dem, fastslår RBK-sjefen.

– Kan ikke bry meg om det

Da vi snakket med Molde-sjef Ole Gunnar Solskjær etter at de slo ut skotske Hibernian med solide 3–0 på eget kunstgress, ville han ikke si for mye om sine norske rivaler.

– Et gruppespill er viktig for spillere, klubber og lag. For norsk fotball er det positivt jo flere lag vi har med, men for oss ... Jeg må tenke på Molde. Det er mitt ståsted og min jobb. At vi får en playoff, gleder vi oss til, sa Solskjær før møtet med Zenit.

Molde startet kvaliken syltynt med tap mot Glenovan i Nord-Irland, men knuste samme lag hjemme og har siden hatt grei kontroll på albanske Laci og det skotske hovedstadslaget. Nå fokuserer Solskjær på å slå Zenit 2–0 hjemme. Hans norske rivaler bryr han seg ikke om.

– Hva Rosenborg og Sarpsborg gjør, kan ikke jeg bry meg om. Det har jeg prøvd å si hele tiden. Nå er jobben min å gjøre det best mulig for Molde og det er klart at det ville vært utrolig viktig for oss å nå et gruppespill, men å slå ut Zenit er knalltøft, sier Molde-treneren.

– Skal filleriste dem

Sarpsborg 08-trener Geir Bakke er langt mer villig til å snakke om sine norske kolleger. Han reagerer på at Solskjær og Coolen ikke mener det samme.

– Jajaja! Er’ru gæren! Ingenting er artigere enn at de andre norske lagene gjør det bra. Jeg håper ingen av kollegene mine har sagt noe annet. Da skal jeg filleriste dem, flirer suksesstreneren.

To cupfinaletap på to år og tidenes første medaljesesong for den ti år gamle stiftelsen fra Østfold – nå inntar sarpingene Europa. Det har islandske IBV, sveitsiske St. Gallen og senest kroatiske Rijeka fått erfart.

Fikk du med deg at det var sirkus rundt Solskjær i Russland? – Han er den største stjernen.

– Vi blir lagt merke til

Mens Coolen og Solskjær altså sier de ikke bryr seg, går Bakke lengre enn sine kolleger i å uttrykke støtte til de andre norske lagene.

– Jeg er ikke der. Jeg håper at både Molde og RBK får det til. Det håper jeg inderlig. Det er viktig for norsk fotball, sier Bakke.

– Hvorfor det?

– Da plukker vi seedingpoeng og vi setter norsk fotball på kartet. Vi blir lagt merke til, tatt på alvor og markedsverdien til spiller stiger. Mange klubber lever av å selge av og til – selv RBK. Det er viktig for omverdenen å se at vi ikke bare driver i vår egen lille binge uten å få til noe som helst, sier Sarpsborg 08-treneren.

Kun ett norsk avansement på ni år

– De siste årene har jo kritikken kommet, at ingenting er bra nok. Det er viktig å vise at vi kan hevde oss engang iblant. Vi er til for å begeistre. Da kan vi ikke bare surre rundt og måle krefter med hverandre hele tiden. Vi må ha muligheten til å måle krefter, ikke bare by mot by, men også land mot land. Det fyrer oppunder patriotismen og det fører til begeistring, sier Bakke.

Vinnerne av dobbeltoppgjørene går altså inn i gruppespillet, der man møter tre andre lag hjemme og borte. Siden Europa League gikk over til å hete nettopp det i 2009, har Rosenborg kvalifisert seg fire ganger uten å gå videre fra gruppespillet. Tromsø røk ut med ett poeng i 2013, mens Molde har vært i gruppespill i 2012 og 2015. Sist endte det altså med gruppeseier over Fenerbahçe, Ajax og Celtic, før vinnerlaget Sevilla ble for sterke i utslagsrundene.

Årets fjerde norske representant, Lillestrøm, røk ut i første runde etter å ha tapt 6–1 sammenlagt mot LASK Linz fra Østerrike.