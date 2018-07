Ekspertenes analyse: Dette bør Tottenham gjøre i sommer

fotball

Tottenham sikret seg Champions League-spill for tredje gang på rad, da de endte som nummer tre forrige sesong.

De hvitkledde har ikke vunnet ligaen siden 1960/1961-sesongen, men lagets prestasjoner de siste årene viser at de definitivt har potensial.

Dette mener ekspertene om Tottenhams overgangssommer så langt – og dette bør de gjøre.

Øyvind Alsaker, TV 2

TV 2s Øyvind Alsaker er imponert av dagens Tottenham-lag, og mener det er viktig at de beste spillerne blir i klubben.

I tillegg mener han at det er avgjørende at klubben forbereder seg på et mulig sesongødeleggende problem.

– Får de skader på Christian Eriksen eller Harry Kane, så er det «game over» for Tottenham. Det er vanskelig å finne alternativer som er gode nok, men som aksepterer å sitte på benken, sier han.

Likevel fremholder han at oppgaven ikke er umulig.

– De kan tilby spill i Premier League, Champions League, FA-cup og ligacup, i tillegg til å kunne tilby gode lønninger, sier Alsaker.

Får de det i orden, tror han sesongen kan bli fin for Spurs-supporterne.

– Tottenhams startellever er så god som noens, sier han.

Erik Thorstvedt, TV 2

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt spilte seks sesonger for Tottenham på 80- og begynnelsen av 90-tallet.

Han frykter at noen av klubbens sentrale spillere forsvinner ut i sommer.

– Tottenham har ikke gjort noe som helst ennå. Egentlig er jeg mest bekymret med tanke på dem som eventuelt forsvinner ut. Ryktene har jo svirret rundt både Toby Alderweireld og Mousa Dembélé, sier han.

– Hvis Toby Alderweireld forsvinner, blir han et stort savn for klubben. Det kan skje, sier han.

Thorstvedt er ikke sikker på at det kommer noen spillere til Tottenham denne sommeren.

– Det har vært antydet at kostnadene rundt byggingen av nye White Hart Lane gjør at Pochettino er nødt til å ta det rolig på overgangsfronten, men det er naturlig med et visst påfyll, sier han.

Til tross for den tilsynelatende manglende kjøpekraften, har klubben maktet å gi supporterne noe annet å juble for.

– De fikk heldigvis signert langtidskontrakter med både Harry Kane og Mauricio Pochettino. Det er viktig at de beste binder seg til klubben også, sier han.

Fotballeksperten benytter også muligheten til å ta et oppgjør med overgangsryktene, som preger fotballverdenen hver eneste overgangsvindu.

– Jeg er ikke så glad i disse overgangsryktene, mest fordi 95 prosent av overgangene som blir ryktet, aldri blir noe av, sier han og fortsetter:

– I tillegg sitter man og vurderer overgangene like etter vinduet stenger. West Ham ble kåret til årets overgangsvindu i fjor, så gikk det to måneder og det viste seg at spillerne gjorde det helt elendig, og det ble kaos i klubben.

Lars Tjærnås, Aftenposten

Aftenpostens fotballekspert Lars Tjærnås gir støtte til sine kolleger når det gjelder hva Tottenham burde foreta seg på overgangsmarkedet i sommer.

– Det viktigste for Tottenham er at de klarer å beholde det gode laget de har, stjernene inkludert. Det er klart viktigere enn hvem de signerer, sier han.

Dersom det likevel skulle bli rom for å signere noen spillere, ville ekspertene brukt pengene på alternative spillere til benken.

– Får de tak i en spiss som kan gi Kane avlastning og en sentral midtbanespiller til, har de gjort en hel del av jobben, sier han.

Disse forandringene har skjedd i sommer:

Inn:

Vincent Janssen (returnerte fra lån, Fenerbache)

Ut:

Ingen.

Kilde: Transfermarkt.com