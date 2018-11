Ekspertene nådeløse etter Rosenborgs omgang: – Det pinligste de noensinne har levert

fotball

Rosenborg – Red Bull Salzburg 2–5

Rosenborg leder Eliteserien og er klare for cupfinalen, men i Europa har det vært en tung høst for trønderne. Torsdag tok de imot Red Bull Salzburg hjemme på Lerkendal.

Et hat trick av gjestenes Takumi Minamino og norske Fredrik Gulbrandsen betydde at Rosenborg lå under 0–4 til pause.

Rosenborg hadde så vidt én mulighet de første 45 minuttene. Ellers handlet det bare om Salzburg. Overkjøringen fikk TV 2s kommentatorteam til å reagere.

– God natt på Lerkendal. En ydmykelse og rundspilling «de luxe». Jeg kan ikke huske på ha sett maken av Rosenborg på Lerkendal, sa kommentator Marius Skjelbæk da Minamino økte til 4–0.

Sidemann og ekspert Jesper Mathisen viste ikke noen større nåde.

– Dette svir for en så stor og stolt klubb som Rosenborg. Dette må være noe av det pinligste de noensinne har levert på Lerkendal.

To Rosenborg-reduseringer ved Samuel Adegbenro og kaptein Mike Jensen, i tillegg til et selvmål av Even Hovland, sørget for at sluttresultatet til slutt ble 2–5.

– Det var selvfølgelig veldig skuffende. Spesielt førsteomgangen var beklagelig, sa Jensen til TV 2 etter kampslutt.

Etter tapet mot Salzburg står Rosenborg med null poeng i Europa League-gruppespillet etter fire kamper. Dermed er så å si alt håp om Rosenborg-avansement borte.

Rini Coolens mannskap kan få en opptur på søndag. Da kan de sikre seriegullet med seier mot Start.

André Hansen har faktisk levert en god omgang, og bortelaget leder med fire. Spent på hva som blir sagt og gjort i den garderoben nå...



