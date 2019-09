Ekspert støtter Solskjær tross dårlig seriestart: – De er nødt til å gi han minst ett år

fotball

Etter å ha smadret Chelsea 4–0 hjemme på Old Trafford i første seriekamp, har Ole Gunnar Solskjærs Manchester United slitt stort i ligaen de tre neste kampene.

Fasit siden storseieren over Frank Lampard & co. er uavgjort mot Wolverhampton (1–1), hjemmetap for Crystal Palace (1–2) og uavgjort borte mot Southampton (1–1).

Og hvis man går enda lenger tilbake, ser statistikken bekmørk ut for United.

Siden den minneverdige snuoperasjonen borte mot PSG i mars, da United avanserte til kvartfinalen i Champions League, har «De røde djevlene» fra Manchester spilt 16 offisielle kamper. I løpet av disse 16 kampene har United vunnet tre, spilt fire uavgjort og tapt ni kamper.

Mener Solskjær må få bygge et nytt United-lag

Simon Mullock, som er sjefskribent for fotball i avisen Sunday Times, mener likevel at Solskjær tar klubben i riktig retning.

– United må bite i det sure eplet og la en manager fornye og bygge et nytt lag. Det er fordi United har mistet identiteten sin og Solskjær prøver å få det tilbake. Problemet deres nå er at de er et lag med kun en spesiell kvalitet. De kan være et dødelig lag på kontringsfotball. Problemet er når de blir utfordret til å spille ut lag som legger seg lavt i banen, sier Mullock til Sky Sports i programmet Sunday Supplement.

Mullock mener at United er nødt til å unngå å sparke Solskjær fra jobben, men heller gi han tid til å fullføre prosjektet sitt.

– De spiller fin fotball, men problemet er at de ikke klarer å levere en god prestasjon gjennom 90 minutter. Når det gjelder Solskjær har klubben nå gitt han muligheten til å begynne i jobben. De er nødt til å gi han minst ett år, hvis ikke to, for å prøve å fullføre det. Jeg tror Solskjær også sitter med samme inntrykk, altså at han har fått tildelt en stor oppgave, og at han tenker at han vil bli gitt tid til å gjennomføre jobben, forklarer fotballskribenten.

– Man kan ikke gi han et frikort etter pengebruken

Fotballskribent i Daily Telegraph Matt Law var også en del av debatten på Sky Sport. Law dro paralleller med Solskjærs situasjon i United med Frank Lampard i Chelsea.

Lampard er en av Chelseas største klubbhelter gjennom historien, og ble tok som kjent over manageransvaret før denne sesongen, etter at italienske Mauricio Sarri gikk til Juventus.

Lampard og Chelsea har i likhet med United vunnet en, spilt to uavgjort, og tapt en kamp etter de første fire serierundene i Premier League.

– Forskjellen mellom Chelsea og United er at Lampard ikke kan signere spillere (fordi Chelsea har overgangsnekt frem til neste sommer). Du må gi Lampard tid ettersom han ikke kan hente inn flere spillere i stallen. Når det gjelder Solskjær har de brutt overgangsrekorden for en forsvarsspiller. De har brukt masse penger og det må du klare å skape resultater av. Du kan ikke gi fyren et frikort med tanke på hvor mye penger de har latt han bruke, mener Law, som refererer til Uniteds signeringer av Daniel James (15 millioner pund), Aron Wan-Bissaka (50 millioner pund) og Harry Maguire (80 millioner pund).