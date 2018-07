Eggen spurt om råd før sparkingen av Bruttern: – «Rosenborg-måten» å spille på er visket ut

fotball

Det bekrefter Eggen selv i et stort intervju med Avisa Sør-Trøndelag.

– Jeg sa at uansett resultat på onsdag, mot Valur, da var mitt råd å ha et nytt møte med Kåre og Erik. Og hvis de ville kunne jeg stille opp som rådgiver. For vi er nødt til å endre måten vi trener og spiller på, hvis ikke går det nedover. Det var forslag nummer én, sier Eggen til avisen.

Det andre forslaget var å sparke Hoftun og Ingebrigtsen.

– Jeg hadde håpet at en ny gjennomgang skulle føre oss fremover, at det ville nytte. Men da styret møttes på kampdag, faktisk bare noen timer før avspark mot Valur, kom det frem ganske fort fra alle – har jeg blitt fortalt – at de orket ikke mer. For dette er en prosess som har pågått lenge. Ivar og styret har hatt mange møter, sier trenerlegenden.

– Nedgangen har vart i over ett år

Torsdag ettermiddag – dagen etter at Rosenborg hadde slått islandske Valur ut av mesterligakvaliken – kom nyheten om at Ingebrigtsen og Hoftun var sparket av Rosenborg. Inn kom Rini Coolen på midlertidig basis.

Det er en løsning Nils Arne Eggen har støttet offentlig allerede, og han sier han må flire av kritikken styreleder Ivar Koteng har vært gjenstand for i ettertid.

– Prestasjonene har ikke vært gode nok, men jeg skulle av hele mitt hjerte ønske at Kåre og Erik hadde klart å bevare og forbedre prestasjonsevnen slik som det startet i de første to sesongene. Nedgangen, eller stagnasjonen, har vart i over ett år. Det kulminerte egentlig med Ajax i fjor, på en måte, sier Eggen til Avisa Sør-Trøndelag.

Han er fornøyd med resultatene, men liker altså ikke utviklingen.

– Det er ikke bra når prestasjonskravene blir senket i en prestasjonsgruppe. Resultatmessig har det jo gått bra, men vi som er fotballfagfolk ser at prestasjonen har vært for dårlig, og – ikke minst – er måten å spille på, altså «Rosenborg-måten», visket ut, sier han.

Adresseavisen har forsøkt å komme i kontakt med Eggen onsdag, uten å lykkes.

Til Avisa Sør-Trøndelag sier Eggen, som han også har uttalt tidligere, at det trenes for dårlig i Rosenborg, og at man kunne fått mer ut av Nicklas Bendtner om Rosenborg hadde trent mer på stor bane.

Samtidig er han knallhard i sin vurdering av både Bendtner og Pål André Helland.

- For å si det rett ut; når vi har dem på banen, spiller vi jo med ni mann. Når Pål mister ballen nå, og det gjør han ofte, så tar han en æresrunde for å slippe å bruke krefter, før han kommer luntende etter. Som balltaper er man den nærmeste førsteforsvareren, og det er defensiv regel nummer én: Å forsøke å vinne igjen ballen med én gang. De to første sesongene til Kåre var laget fenomenalt til å vinne igjen ballen høyt, sier han.

– Viktig at noen sier fra

Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli synes Eggens uttalelser er meget interessante, og lister opp tre punkter det er vel verdt å ta med seg.

– Sånne prosesser er veldig vanskelig å gjennomføre på en smertefri måte. De tidligere sparkingene Koteng har foretatt har vist seg å være riktige grep, selv om det har vært mye støy da også, sier Løfaldli.

Han poengterer samtidig at Eggen setter kritikken av Bendtner og Helland veldig på spissen.

– Men det er veldig viktig at noen sier fra på den måten. Det bidrar til skjerping. Spørsmålet er om det er noen i sportslig ledelse som har turt å stille de spørsmålene den siste tiden. Kanskje er det blitt for behagelig å være Rosenborg-spiller, og skal man spille for RBK må man tåle den type innspill. Det bør bidra til å skjerpe både spillerne og laget, sier kommentatoren.

Ikke første gang

Allerede tidlig i juni snakket Eggen om at han synes Rosenborg trente for dårlig.

– Man må trene nok og riktig. Jeg tror at, og jeg beklager å måtte si det og liker det ikke, det trenes ikke fysisk hardt nok, sa trenerlegenden til NTB, og la til:

– Jeg sier at laget mangler løpskraft.

Da Adresseavisen konfronterte Rosenborg-trener Ingebrigtsen med utsagnet, avviste han påstanden.

– Nei, det er totalt feil. Det kan jeg avkrefte her og nå, sa han.

Løfaldli avfeier det imidlertid ikke.

– Det Eggen sier om trening er veldig interessant, og er sannsynligvis et moment som har vært for lite debattert de siste månedene. Skal RBK hevde seg i Europa, må det være minstekrav at de er best på det som er gratis, nemlig trening. Det er jeg i tvil om at de er. Det er der Kåre tok grep da han tok over, men ting kan tyde på at fokuset ikke har vært like sterkt på det nå, sier han.

Det har kokt rundt Rosenborg den siste uken, men onsdag kveld blir det endelig litt sportslig fokus igjen. Da skal Rini Coolens lag opp mot skotske Celtic i mesterligakvaliken i Glasgow.

Kåre Ingebrigtsen har ikke ønsket å snakke med Adresseavisen etter sparkingen.