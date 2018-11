Eggen skeptisk til mulig superliga: – Det er så dumt at jeg ikke orker å kommentere det

fotball

Muligheten for en liga satt sammen av de største fotballklubbene i Europa er blitt diskutert mange ganger tidligere. Nå er temaet oppe igjen etter «Football Leaks» siste avsløringer. De har fått tak i e-poster tilsendt blant andre Bayern München.

I e-posten finnes et avtaleutkast for medlemmene av en mulig superliga. Ligaen ville bestått av Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern München, Juventus, Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool, AC Milan som faste lag, mens Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Marseille, Inter og Roma ville fått status som «gjester».

VG er eneste norske medium som har fått tilgang til dokumentene, gjennom samarbeidet European Investigative Collaboration (EIC). Den norske trenerlegenden Nils Arne Eggen er lite positiv til en superliga av typen som blir foreslått i dokumentene.

– Da kommer de i så fall til å møte seg selv i døren. Frikapitalismen vil dominere over det sportslige. Det er en håpløs utvikling. De tar allerede mesterparten av kaken og vil ha mer, sier Eggen.

– Strider mot fotballens natur

Aftenpostens fotballekspert Lars Tjærnås deler Eggens skepsis.

– Jeg får en veldig dårlig smak i munnen av dette forslaget. Den viktigste grunnen er at det strider mot fotballens natur. Dette er et konsept der de rikeste og største inviterer seg selv, og ekskluderer andre. Det er fotballens versjon av et utested der en dørvakt bare slipper inn de peneste og rikeste, og ber resten å snu i døren, sier Tjærnås.

Hvis forslaget hadde blitt en realitet, ville Liverpool, Manchester United, Arsenal, Manchester City og Chelsea spilt sine kamper utenfor Premier League. Da hadde det vært bortekamper på Santiago Bernabéu i Madrid, istedenfor turer til et stadion som for eksempel Evertons Goodison Park i Liverpool.

– Det er så dumt at jeg ikke orker å kommentere det. Det handler om tilhørigheten til en klubb, som for eksempel er i England, sier Eggen.

Tjærnås mener også det er viktig at fotballen ikke mister den lokale tilhørigheten.

– Fotballens enorme popularitet handler om at den er «av folket, med folket og for folket». Det betyr at en aldri må miste verdien i at Manchester City reiser til Huddersfield, Barcelona til Huesca og Juventus til Chievo med sine største stjerner, i en liga som er viktigst for dem, og for tilskuerne på de mindre stedene.

Mener superligaen er ulogisk

Ligaen som ble foreslått i dokumentene vil ikke innebære nedrykk for de 11 faste lagene.

Lars Sivertsen dekket Premier League for TV 2 i en årrekke. Nå er han fotballskribent på heltid. Han synes forslaget går mot mye av hva fotballen handler om.

– Lag skal møtes for å se hvem som best. Man har en struktur med nasjonale ligaer. Gjør man det bra der, kan man få spille internasjonalt i for eksempel Champions League. Det er en logisk pyramide, sier Sivertsen.

Han er usikker på hvor mye verdi en superliga ville hatt rent sportslig.

– Om du vinner din hjemlige liga blir du spansk eller engelsk mester. Deretter er du europeisk mester hvis du vinner Champions League. Du har på en måte ikke vunnet noe om du vinner superligaen. Du blir mester i markedsføring.

– Ideen om at de aller rikeste skal få starte sin egen liga fordi de kan tjene mer penger er veldig dyster, sier Sivertsen.

Frykter konsekvensene

De nevnte e-postene var bare forslag tilsendt klubbene. Det er den tyske avisen Der Spiegel som fikk tilgang på dokumentene til «Football Leaks» først.

«Bayern München kjenner hverken til eksistensen eller innholdet i avtaleutkastet du refererer til» skriver Bayern München til VG og Der Spiegel.

Avisene skriver også at PSGs klubbdirektør Jeun-Claude Blanc ikke kjenner til avtaleutkastet. Borussia Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke vil ikke kommentere det spesifikke dokumentet. Han tror dog at flere europeiske klubber jobber med å få i gang en superliga, og sier at alt handler om hvorvidt en slik liga skal erstatte eller være i tillegg til de nasjonale ligaene.

– Så lenge jeg har ansvaret her, så forlater vi ikke Bundesliga, sier han ifølge VG.

Lars Tjærnås frykter konsekvensene hvis ligaen i e-postene blir en realitet.

– Dette vil føre til enda større skiller og polarisering i europeisk fotball, der avstanden mellom de aller største og de nest største allerede er større enn jeg liker – og stadig økende. Fotball mister for meg en god del sjarm hvis vi ekskluderer mulighetene for en underdog til å oppnå drømmer.