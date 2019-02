Eggen sammenligner Solskjær med Sydpolen-suksess

fotball

Søndag slo United Leicester 1-0 borte i Premier League. Dermed står Solskjær med ni seirer og en uavgjort på sine ti første kamper i vikarjobben.

– Jeg er ikke i tvil om at Solskjær kan fungere godt og få det bra til i United også over lengre tid. Når det gjelder å takle utfordringer, så har vi mange gode eksempler fra Norge. Vi kom jo først til Sydpolen (Roald Amundsen i 1911, red. anm.). Jeg ønsker Ole Gunnar all medgang. Det kommer til å komme noen kneiker imot. Det gjør som regel det i slike jobber, men jeg tror han, spesielt i United, vil klare dette utmerket godt, sier Eggen til NTB.

Nordmannen har lagt inn en foreløpig sterk søknad til å bli vurdert for en permanent ansettelse.

– Godt for en ungdom

I dag er det fire norske trenere i utlandet i elitefotball for menn ifølge den norske trenerforeningen.

Sammen med Solskjær har Ståle Solbakken (FC København), Åge Hareide (Danmarks landslag) og Tor Thodesen (finske HIFK) jobber utenfor Norges grenser.

– Det går utmerket godt for en ungdom (Solskjær) å ta United tilbake til gamle høyder. Det samme gjelder for Solbakken når det gjelder å føre FCK tilbake til mesterligaen og en Hødd-gutt (Hareide) å lede Danmark til VM og oppnå suksess der.

– Smilte en gang i 1997

Eggen peker på at Solskjærs smil og positivitet var det United hadde behov for.

– Var det noe United trengte etter Mourinho, som visstnok smilte en gang i 1997, men ingen la merke til det, så var det Solskjærs entusiasme og humør sammen med hans dyktighet, sier Eggen.

– Jeg følger jo først og fremst med to norske fotballtrenere i utlandet. Det er jo han Ole Gunnar selvfølgelig og den store adept fra de store skoger, Ståle. Begge to er jo likandes karer og voksne i dobbelt forstand. De har en holdning og innstilling og vet hva de vil. Det er en klar forutsetning for å være en god hovedtrener, altså sjef for et lag. De er jo produktsjefer, sier han og flyr videre til neste poeng.

– Det andre, og det er ganske interessant: Begge er på hjemmebane. Ole Gunnar tok med seg sin erfaring fra United-kulturen og for ham lært gjennom Alex Ferguson-perioden og via andre når han kom tilbake til Manchester. Det samme er det jo med Ståle. For å være litt spøkefull og kanskje gå litt langt, så har han jo nesten dødd for klubben sin. Ståle er jo FC København. Han slipper å åpne dører i Parken uten å vite hva som skjuler seg bak dem, sier Eggen.

Stolt

Solbakken segnet om etter akutt hjertestans på en trening da han var FCK-spiller i 2001. Han var erklært død i sju minutter, men ble gjenopplivet.

– Jeg er på vegne av Norges trenerstand veldig stolt av hva de får til Åge, Ole Gunnar og Ståle. De er alle glitrende representanter for norske trenere. Thodesen kjenner jeg ikke så godt, men han gjør det sikkert også flott. De er nok et bevis på at vi kan ting oppi her også uten snø på bakken, sier Eggen med en henvisning til vinteridrett.