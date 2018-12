Drømmestart: Solskjær-sangene ljomet da målene rant inn

fotball

Cardiff – Manchester United 1–5

CARDIFF: Solskjærs spillerkarriere i Manchester United ble et eventyr. Om managerlivet i klubben blir det samme, er det for tidlig å si noe om.

Men han har i hvert fall fått en perfekt start.

Tiden som Cardiff-manager for fire år siden ble en gedigen nedtur. Men lørdag kveld var det Solskjær som triumferte her på Cardiff City Stadium.

Målene rant inn, slik fansen har lengtet etter. Ikke siden Alex Fergusons avskjedskamp i mai 2013 har Manchester United scoret fem mål i Premier League. Den gangen ble det 5–5 mot West Bromwich.

Etter kampen skrittet Solskjær ut på banen for å takke spillerne og fansen. Derfra ljomet Solskjær-sangene.

Startet med Solskjær-sanger

Solskjærs triumfkveld både sluttet og startet med sang.

You are my Solskjaer,

My Ole Solskjaer,

You make me happy,

When skies are grey

(...)

Solskjær-sangen til melodien av You Are My Sunshine var det eneste som hadde hørtes fra bortesupporterne siden dommeren blåste i gang kampen.

Men nå, tre minutter inn i oppgjøret, ble sangen plutselig avbrutt. Av et jubelbrøl.

Brølet kom fra Manchester United-fansen, som så hva som skjedde på motsatt ende av banen. Der hoppet Paul Pogba over ballen, men like bak kom Marcus Rashford og banket frisparket i mål.

Rødkledde spillere i jubelrus sprintet ned mot nærmeste hjørneflagg. På sidelinjen tok Solskjær del i en felles omfavnelse med Manchester Uniteds nye trenerteam.

Så snudde han seg tilbake mot banen og knyttet nevene, som om han måtte ha et øyeblikk for seg selv for ordentlig å suge inn øyeblikket.

De neste fem kampene Slik ser kampprogrammet ut for Manchester United den nærmeste tiden. 26.12: Huddersfield (h) 30.12: Bournemouth (h) 02.01: Newcastle (b) 05.01: Reading (h), FA-cupen 13.01: Tottenham (b)

Pogba viste seg frem

Cardiff er et lag med krigere, det ble advart mot det før kampen, og de bet fortsatt fra seg etter den tidlige smellen.

Men rett før halvtimen var det likevel Manchester United som fikk en ny scoring.

Paul Pogba kom på kant med Mourinho, og han har fått kritikk for ikke å vise nok vilje. Men Solskjær har tidligere sagt at han ville ha bygd laget rundt franskmannen. Og her viste han både vilje og kvalitet.

Viljen skinte gjennom da han vant tilbake ballen, og kvaliteten skinte gjennom i den påfølgende pasningen. Ander Herrera skjøt via en Cardiff-forsvarer, og ballen føk i mål.

Vakker scoring

Cardiff reduserte på straffe, og med Solskjær så fersk på dette nivået, er det lett å tenke at hver kamputvikling er en ny test.

Men knapt før man rakk å fullføre tankerekken kom Manchester Uniteds tredje scoring. Den var vakker. Anthony Martial spilte til Pogba, Pogba spilte til Jesse Lingard, Lingard spilte tilbake til Martial, og Martial satte ballen iskaldt i mål via stolpen.

På sidelinjen klappet Solskjær i hendene. Smilet gikk nesten rundt.

I 2. omgang kom mål nummer fire, da Lingard scoret på straffen han selv skaffet. Og rett før slutt fastsatte samme spiller resultatet til 1–5.

FÅTT MED DEG DENNE? United-kjenner mener denne episoden viser at Solskjær er tøff nok

Hjemkomst 2. juledag

Nå handler det om å gjøre Old Trafford til et fort igjen, et sted motstanderne frykter.

Første skritt mot det kan tas mot Huddersfield 2. juledag – på Boxing Day.

Det er fotballens festdag i England. Så gjenstår det å se om hjemkomsten på Drømmenes teater blir en fest også for Ole Gunnar Solskjær.

Akkurat nå har han i hvert fall all grunn til å smile.