Drømmemål til ingen nytte da Lillestrøm røk ut av Europa

fotball

LILLESTRØM - LASK LINZ 1–2, 1–6 sammenlagt

Det østerrikske laget ledet 4-0 etter det første møtet, og Lillestrøms håp om avansement hang i en syltynn tråd før returmøtet på Åråsen. Hjemmelaget startet friskt, men det lille håpet LSK-fansen eventuelt hadde tok slutt ti minutter før pause.

Da vartet gjestene opp med lekkert angrepsspill, som resulterte i at Thomas Goiginger dunket kula i mål bak en sjanseløs Matvei Igonen i LSK-målet. Det var hans tredje scoring mot kanarifuglene fra Romerike i kvalifiseringen.

Bare minutter tidligere kom Florian Jamnig alene med Igonen, men avslutningen gikk rett på LSKs sisteskanse.

Hjemmelaget hadde muligheten til å utligne fem minutter før hvilen da Erik Brenden lurte seg vekk fra sin oppasser og avsluttet fra sju meters hold. Avslutningen gikk imidlertid rett i klypene på LASK-keeper Alexander Schlager.

Måtte ha et mirakel

Da lagene gikk til pause måtte Lillestrøm ha seks mål for å avansere til tredje kvalifiseringsrunde, noe som hadde vært et mirakel. Det skjedde ikke.

I stedet rotet Marius Amundsen det til som bakerste mann da han forsøkte å drible, uten hell. Florian Jamnig snappet ballen enkelt fra forsvarsspilleren og serverte ballen på til Samuel Tetteh som fikk en enkel jobb med å doble gjestenes ledelse.

Lillestrøm forsøkte å yppe seg i annen omgang, men LASK Linz hadde full kontroll på hjemmelagets forsøk – helt til Lillestrøm fikk frispark på utsiden av sekstenmeteren ti minutter før full tid.

Thomas Lehne Olsen tok fart, bøyde ballen over muren og utakbart i mål for Schlager. Et skikkelig kremmerhus.

Kastet stein

Målet ga LSK blod på tann. Jörgen Lennartssons mannskap kom seg til flere sjanser de siste minuttene. Nærmest var Erik Brenden som hamret ballen i tverrliggeren fra ti meters hold minutter før slutt.

Til slutt rant både tiden og håpet ut på Åråsen stadion, og da kampens islandske dommer blåste av kampen, blåste han også LSK ut av Europa. Kampen endte 2-1 til gjestene og 6-1 sammenlagt. Det var LSKs første forsøk i Europa på ti sesonger.

Før kampen på Åråsen barket supportere fra begge lag i tottene på hverandre i Lillestrøm sentrum. Politiet på Romerike måtte søke bistand fra Oslo for å holde kontroll på supporterne. Ifølge vitner Romerikes Blad har snakket med ble det kastet stein mot politiet.