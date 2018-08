Drømmedebut for nysigneringen: RBK kriget seg til tre poeng

fotball

Kristiansund 0–2 Rosenborg

Det var knyttet stor spenning rundt RBKs debutant Issam Jebali i kveldens bortekamp mot Kristiansund. Tunisieren ble hentet til RBK fra Elfsborg tidligere i august, og etter et par uker på treningsfeltet fikk angrepsspilleren debuten i sort og hvit på venstrekanten søndag kveld.

Fram til det 65. minutt leverte tunisieren en svært svak kamp, der han hadde flere farlige balltap og var stort sett anonym framover i banen.

Men på fem minutter ble alt forvandlet. Først sto han bak RBKs 1–0-scoring i det 66. minutt, der han virkelig fikk vist fram sine ferdigheter på en positiv måte.

Angrepsspilleren parkerte Bent Sørmo på venstresiden, før han pirket ballen til Konradsen som sendte av gårde et skudd. McDermott reddet skuddforsøket, men måtte gi retur. Nedfallsfrukten kriget Alexander Søderlund, Jebali og KBK-forsvaret om, før Konradsen var på hugget og fikk løftet ballen i nettmaskene.

På 2–0-målet var det Jebali sin tur til å tegne seg på scoringslista. Tuniseren mottok ballen på nytt på venstresiden, før han med en enkel finte rykket ifra Sørmo og plasserte ballen i lengste hjørnet.

Men i 1. omgang skulle det handle lite om Jebali, og heller om et særdeles svakt RBK-lag.

Aggressivt hjemmelag

For det var hjemmelaget som var soleklart best det første kvarteret.

Torgil Gjertsen fikk vendt seg fint og fosset framover med ballen i beina. Fra rundt 20 meter prøvde han å plassere den i hjørnet bak André Hansen, men RBK-keeperen hang med på notene og holdt ballen i fast grep.

Kun minutter senere var KBK-debutant Flamur Kastrati svært nære å gi seg selv en drømmedebut i KBK-drakta. Gjertsen oppdaget et ledig rom bak et sovende RBK-forsvar, og la ballen i feltet til en mutters alene Kastrati. Spissen fikk dog ikke et godt treff og sleivet ballen et godt stykke utenfor.

Et aggressivt hjemmelag var overalt og stresset RBK-spillerne i hver eneste situasjon. Det var rett og slett en svært tam åpning av Rini Coolens menn, som ikke så videre fornøyd ut med de første 20 minuttene på Kristiansund stadion.

Stor RBK-sjanse

Etter 20 minutter fikk RBK en mulighet, og den var stor. En lang ball ble spilt gjennom til RBK-vingen. På førsteberøring tok han seg forbi KBK-keeper Sean McDermott på 16-meterstreken, men i stor fart klarte ikke Helland å stokke om beina, og sleivet ballen et godt stykke over nettmaskene.

10 minutter før pause havnet Kastrati og RBK-stopper Even Hovland i en duell. KBK-spissen holdt Hovland, før midtstopperen tente på alle plugger og dyttet Kastrati over ende.

Det oppsummerte i grunn hele 1. omgang i en duell. RBK-spillerne virket irriterte og sure, mens KBK var på hugget og stresset gjestene til å gjøre enkle feil.

I det 39. minutt fikk hjemmelaget en enorm sjanse til å gå opp til 1-0. Etter en corner falt ballen til Dan Peter Ulvestad på rundt syv meter. Midtstopperen hadde all verdens tid til å plassere den frie ballen i nettet, men på utrolig vis satte han den utenfor.

Byttet inn Konradsen

I pausen bestemte Rini Coolen seg for å gjøre grep. Anders Konrandsen ble satt inn for Anders Trondsen.

- Vi må endre et eller annet. Vi har gjort en svak 1. omgang, der KBK var best. Anders har spilt mange kamper og slitt med en vond lyske, og da setter vi inn vår andre Anders, sa RBKs assistenttrener Trond Henriksen til Eurosport i pausen.

Den endringen endret kampbildet minimalt i starten av 2. omgang. KBK fortsatte i samme spor og presset RBK-spillerne, og framprovoserte et frispark like utenfor 16-meteren i det 48. minutt. Forsøket fra Aasbak ble reddet av Hansen i RBK-buret.

RBK tok over

Men etter hvert endret kampbildet seg, og RBK tok mer og mer over. Debutant Jebali spilte Konradsen fri på venstresiden i det 52. minutt. Midtbanespilleren la ballen inn lavt og hardt, men McDermott snappet ballen før det ble farlig.

Gjestene fra Trondheim fikk bedre kontroll på oppgjøret, og etter hvert satte de inn to mål i løpet av seks magiske minutter av Jebali. Det ble også sluttresultatet i Nordmøre, og dermed tok trønderne med seg tre viktige poeng hjem i bagasjen.