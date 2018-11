Disse talentene kan bli kåret til «årets gjennombrudd»

fotball

Søndag 25. november, dagen etter at årets norske fotballsesong avsluttes, skal en rekke fotballspillere hedres.

Torsdag ble nominasjonene til «årets gjennombrudd» i Eliteserien, Toppserien og 1. divisjon offentliggjort.

Molde-komet Erling Braut Haaland er blant de nominerte. Han er en av tre fra Eliteserien, sammen med Tobias Børkeeiet og Tobias Christensen.

Haaland har vært toneangivende for et Molde som jakter sølv, og har scoret 12 mål. Det fører ham til tredjeplass på toppscorerlista i Eliteserien. Børkeeiet og Christensen har begge imponert i henholdsvis Stabæk og Start.

Disse er nominert til årets gjennombrudd i Eliteserien:

Erling Braut Haaland, Molde

Tobias Børkeeiet, Stabæk

Tobias Christensen, Start

Tobias Christensen har startet 15 kamper – og kommet innpå ti ganger for Start så langt denne sesongen. Det har ført til ett mål og tre målgivende. Selv er han glad for nominasjonen.

– Det er alltid gøy at det man gjør blir lagt merke til, sier 18-åringen etter at Start har gjennomført sin nest siste trening før skjebnekampen mot Haugesund.

Christensen selv er klar på at det har vært en sesong preget av bølgedaler.

– Det er ikke til å legge skjul på at det har vært oppturer og nedturer både personlig og for laget, men for meg har det vært gull verdt å få den erfaringen og læringen som denne sesongen har gitt meg, fortsetter Start spilleren som bærer drakten med nummer 10.

Før sesongen hadde 18-åringen satt seg et mål om tosifret antall målpoeng, det gikk ikke.

– Hadde et mål om ti målpoeng, men jeg er litt unna det, så jeg hadde kanskje forventet litt mer av meg selv, men alt i alt er jeg greit fornøyd med sesongen så langt, avslutter den offensive spilleren.

I 1. divisjon er det Vikings Kristian Thorstvedt, HamKams Nicholas Mickelson og Sigurd Haugen fra Sogndal som kjemper om prisen. Førstnevnte har vært sentral i Vikings opprykk, og har scoret ni mål fra sin midtbaneposisjon.

Disse er nominert til årets gjennombrudd i 1. divisjon:

Kristian Thorstvedt, Viking

Nicholas Mickelson, HamKam

Sigurd Haugen, Sogndal

I kvinneklassen er det nominert to spillere fra Arna-Bjørnar. Bergensklubben imponerte med tredjeplass i Toppserien, og to spillere er nominert fra klubben: Emilie Natunes og Thea Bjelde. De får kamp av Elisabeth Terland fra sølvvinnende Klepp.

Disse er nominert til årets gjennombrudd i Toppserien:

Emilie Nautnes, Arna-Bjørnar

Elisabeth Terland, Klepp

Thea Bjelde, Arna-Bjørnar

Vinnerne vil bli presentert under Fotballfesten, en TV-sending på Eurosport. De nominerte er plukket ut fra en tverrfaglig jury.

I tillegg til «årets gjennombrudd»-prisen, vil også prisene for årets spiller, årets mål, årets trener, årets gjennombrudd, toppscorerprisen, årets spillerforbilde, årets supporterhistorie og Kniksens hederspris deles ut.