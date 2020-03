Slik vurderer landslagssjefen Norges Nations League-gruppe

fotball

Det ble klart under tirsdagens trekning i Amsterdam. Norges seks kamper avvikles i september, oktober og november.

Norge skal spille i gruppe 1 i divisjon B.

– Det kjennes ok. Vi har møtt Nord-Irland og Romania nå nylig og kjenner de godt. Jeg har møtt Østerrike med Sverige og Island før. Det er et bra lag. Det er en jevn gruppe hvor kanskje Østerrike er en favoritt, men ikke stor, sier landslagssjef Lars Lagerbäck på telefon fra Amsterdam.

Høsten 2018 rykket Norge opp til B-divisjonen etter lagets gruppeseier på nivået under. I utgangspunktet vil det bety hvassere motstand for Lars Lagerbäcks menn i Nations League.

Under trekningen var Norge seedet på samme nivå som Skottland, Serbia og Finland. Ingen av disse lagene kunne trekkes mot hverandre.

Skulle det bli nok en gruppeseier til Norge etter høstens kamper, vil det gi opprykk til A-divisjonen. Der er alle Europas storkanoner som Frankrike, Tyskland, England, Spania, Italia og Nederland. Det kan også gi en enklere vei til EM 2024.

Tilbake til kontroversiell arena

Norge møtte nylig Romania i EM-kvalifiseringen til sommerens sluttspill. Det endte med to uavgjortkamper, som bidro til at Norge må ut i Nations League-sluttspill for å ha mulighet til å ta seg til sommerens EM.

Det ble kontroverser da Romania i utgangspunktet ikke skulle ha publikum på tribunen i Bucuresti, etter å ha fått straff fra Uefa grunnet supporternes oppførsel, men likevel endte opp med 30.000 barn og foreldre på arenaen.

– Det kjennes helt ok. Selv om det blir liv på tribunene, og kanskje ikke 30.000 barn denne gangen. Det får vi løse. Om det skulle bli noe, må vi holde oss kalde og fokusere på det vi skal gjøre – og det er å vinne fotballkamper, sier landslagssjef Lagerbäck om å skulle dra tilbake til Bucuresti.

Ekspert øyner gode muligheter

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener at det er gode muligheter for gruppeseier til Norge.

– Jeg tenker at Norge er favoritter sammen med Østerrike. Østerrike har en del imponerende resultater i kvalifiseringer de siste årene. Nord-Irland og Romania er lag Norge bør kunne slå, sier Mathisen.

TV 2-ekspert Mathisen mener at det norske laget til høsten er favoritter mot Romania.

– Vi klarte ikke å slå de hverken hjemme eller borte, men jeg satt med en følelse av at vi var det beste laget i begge kampene, sier Mathisen og viser til at det norske laget også er i stadig utvikling.

– Nå har vi fått Haaland på den største scenen. Ødegaard har også tatt steg. Så det norske laget er i veldig fin utvikling og det er også gode muligheter for at de tar ytterligere steg frem til høsten, sier han.

Trangt om plassene

I tillegg vil en gruppeseier kunne gi Norge en alternativ rute til å bli en av totalt 13 europeiske nasjoner i 2022-VM.

Ved siden av ti plasser gjennom gruppeseier i den ordinære VM-kvaliken, som trekkes 29. november, skal tolv lag spille playoff om de tre resterende plassene. Gruppetoerne fra kvaliken får ti plasser. De to siste kommer via Nations League.

De plassene får de to beste gruppevinnerne, basert på Nations League-rankingen, som ikke er kvalifisert til VM eller playoffen gjennom den vanlige kvaliken.

Mathisen mener at det å kvalifisere seg til VM gjennom Nations League, er vanskelig. Men påpeker at det likevel er viktig å gjøre en god turnering.

– Det legger grunnlaget for rangeringen i den fremtidige trekningen av VM-grupper. Uansett hvordan du vrir og vender på det, er det viktig å gjøre det bra i disse kampene.

Trekningen til gruppene i VM-kvalifiseringen er 29. november.

Skulle det norske laget derimot ende sist i Nations League-gruppen, blir det retur til tilværelsen i C-divisjonen.

Nations League-gruppene 2020 A-divisjonen: * Gruppe 1: Nederland, Italia, Bosnia-Hercegovina, Polen. * Gruppe 2: England, Belgia, Danmark, Island. * Gruppe 3: Portugal, Frankrike, Sverige, Kroatia. * Gruppe 4: Sveits, Spania, Ukraina, Tyskland. B-divisjonen: * Gruppe 1: Østerrike, Norge, Nord-Irland, Romania. * Gruppe 2: Tsjekkia, Skottland, Slovakia, Israel. * Gruppe 3: Russland, Serbia, Tyrkia, Ungarn. * Gruppe 4: Wales, Finland, Irland, Bulgaria. C-divisjonen: * Gruppe 1: Montenegro, Kypros, Luxembourg, Aserbajdsjan. * Gruppe 2: Georgia, Nord-Makedonia, Estland, Armenia. * Gruppe 3: Hellas, Kosovo, Slovenia, Moldova. * Gruppe 4: Albania, Hviterussland, Litauen, Kasakhstan. D-divisjonen: * Gruppe 1: Færøyene, Latvia, Andorra, Malta. * Gruppe 2: Gibraltar, Liechtenstein, San Marino. * Kampdager: 3.–5. september, 6.–8. september, 8.–10. oktober, 11.–13. oktober, 12.–14. november, 15.–17. november. (©NTB)

Snart skjebnekamp

Norges første landskamp i 2020 er mot Serbia 26. mars på Ullevaal stadion. Det er semifinale i Nations League-omspillet (som følge at av at Norge vant sin gruppe i 2018) om EM-plass. Med seier der blir det finalekamp mot enten Skottland eller Israel fem dager senere. Også den går i Oslo.

Klarer Norge å kvalifisere seg til sitt første sluttspill på 20 år, blir motstanderne Tsjekkia (i Glasgow) 15. juni, England (i London) 19. juni og Kroatia (i Glasgow) 23. juni.