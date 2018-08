Disse lagene kan bli siste hinder for Molde, Rosenborg og Sarpsborg

fotball

Denne uken spilles de første kampene i den tredje kvalifiseringsrunden til Europaligaen. Rosenborg møter den irske klubben Cork, Molde møter Hibernian fra Skottland, og Sarpsborg møter kroatiske NK Rijeka.

Mandag trekkes playoffkampene, det siste hinderet før et eventuelt gruppespill i Europa.

Siden resultatene fra den tredje runden ikke er klare, vil det derfor ikke være helt klart hvilke lag de norske kan møte dersom de går videre. Men Rosenborg, Molde og Sarpsborg får vite hvilke kamper de bør følge ekstra nøye med på de neste ukene.

Rosenborg går mesterveien

Nytt av året er det at kvalifiseringen er delt opp i to ulike veier, hovedveien og mesterveien. Mesterveien består av lag som har røket ut av kvalifiseringen til Champions League, og dette er Rosenborgs vei til Europaligaen.

Her er det 16 lag. Ti lag kommer fra Europaligaens tredje kvalifiseringsrunde og blir useedet i playoffen. De seks siste lagene er de som ryker ut av den tredje kvalifiseringsrunden til Mesterligaen.

De 16 lagene ble i helgen delt opp i to grupper. De tre seedede lagene vil møte tre useedede, og i tillegg er det en kamp med to useedede lag.

Gode muligheter

Rosenborgs potensielle motstandere er taperne av disse kampene: (Den mest sannsynlige motstanderen er uthevet)

Salzburg – Shkëndija

Røde Stjerne –Spartak Trnava

Astana–Dinamo Zagreb

Blant disse lagene er det bare Dinamo Zagreb som er ranket høyere enn RBK.

Dersom Rosenborg blir trukket til å spille kampen med to useedede lag, er vinnerne av disse kampene de potensielle motstanderne.

Legia Warszawa– F91 Dudelange

F91 Dudelange Alashkert– CFR Cluj

Olimpija Ljubljana– HJK Helsinki

Hapoel Beer-Sheva–APOEL Nikosia

Kan møte gamle kjenninger

Det betyr at Rosenborg slipper å møte taperen av Celtic og AEK Athen, eller bulgarske Ludogorets, men kan risikere å få to gamle kjenninger på besøk.

Fire ganger tidligere har Rosenborg spilt mot polske Legia Warszawa. To ganger har de vunnet, én kamp har de tapt, mens én kamp har endt uavgjort.

I 2016 møtte Rosenborg kypriotiske APOEL i den tredje kvalifiseringsrunden til Mesterligaen. Etter å ha vunnet 2–1 på hjemmebane, så det lenge ut som om Rosenborg skulle klare å gå videre, men tre kypriotiske mål på overtid ødela drømmen.

Tøff motstand for Molde og Sarpsborg

Molde vil etter all sannsynlighet få en svært tøff motstander dersom de slår Hibernian over to kamper. Molde er useedet i den tredje trekningsgruppen, og kan dermed risikere å møte noen av de sterkeste lagene i Europaliga-kvalifiseringen.

Moldes potensielle motstandere er vinnerne av disse kampene: (Det mest sannsynlige er uthevet)

Dinamo Minsk– Zenit St. Petersburg

Olympiakos –Luzern

–Luzern Genk –Lech Poznan

–Lech Poznan Zorya Luhansk– Sporting Braga

Trencin–Feyenoord

Sarpsborg har også noen potensielle kanonlag i sin trekningsgruppe. Dersom østfoldingene slår ut kroatiske Rijeka, vil de være useedet, og kan trekke vinnerne av disse kampene:

Pyunik– Maccabi Tel-Aviv

Besiktas –LASK

–LASK Jagiellonia– Gent

Sevilla–Zalgiris

De tre norske lagene vil mest sannsynlig havne i pott nummer fire dersom de går videre til gruppespillet.