Disse kan Norge møte i EM-kvaliken: Slik blir seedingen

Polens poeng borte mot Portugal da Nations League ble avsluttet gjorde det ganske mye viktigere å være heldig i trekningen av EM-kvalifiseringen i fotball.

Det gjorde nemlig at Tyskland falt til seedingsnivå 2 og blir laget absolutt alle ønsker å unngå fra det nivået.

Med gruppeseier i C-divisjonen er Norge på seedingsnivå 3. Slovakia, Tyrkia, Irland, Nord-Irland, Skottland, Serbia, Finland, Bulgaria og Israel er de lagene Norge definitivt ikke kommer i gruppe med i EM-kvalifiseringen.

Seedingen for trekningen i Dublin 2. desember er helt og holdent basert på plasseringer i Nations League. Det blir ti EM-grupper, hvorav fem med seks lag og fem med fem lag. De fire gruppevinnerne i A-divisjonen (Sveits, Portugal, Nederland, England), som skal ut i sluttspill i juni, vil bli trukket i grupper med fem lag.

De to beste i hver gruppe kvalifiserer seg for EM-sluttspillet i 2020, mens de fire siste plassene deles ut i kvalifisering mellom de fire beste ikke-kvalifiserte lagene i hver av de fire Nations League-divisjonene. Som gruppevinner i C-divisjonen er Norge garantert en slik sjanse dersom laget ikke lykkes i EM-kvalifiseringen.

Dersom ingen av gruppevinnerne fra C-divisjonen ender topp to i EM-kvalifiseringen, vil Norge møte Serbia hjemme i semifinale, mens Skottland tar imot Finland i den andre. Dette vil endres om én eller flere av gruppevinnerne løser EM-billett i 2019.

Slik blir seedingsnivåene:

Nivå 1: Sveits, Portugal, Nederland, England, Belgia, Frankrike, Spania, Italia, Kroatia, Polen.

Nivå 2: Tyskland, Island, Bosnia-Hercegovina, Ukraina, Danmark, Sverige, Russland, Østerrike, Wales, Tsjekkia.

Nivå 3: Slovakia, Tyrkia, Irland, Nord-Irland, Skottland, Norge, Serbia, Finland, Bulgaria, Israel.

Nivå 4: Ungarn, Romania, Hellas, Albania, Montenegro, Kypros, Estland, Slovenia, Litauen, Georgia.

Nivå 5: Makedonia, Kosovo, Hviterussland, Luxembourg, Armenia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Moldova, Gibraltar, Færøyene.

Nivå 6: Latvia, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino.

Det er noen spesielle føringer ved trekningen, først og fremst at ikke flere enn to av de 12 landene som er tildelt kamper i sluttspillet kan trekkes i samme gruppe. Det er også bestemt at noen land av politiske årsaker ikke skal trekkes i samme gruppe: Armenia/Aserbajdsjan, Gibraltar/Spania, Kosovo/Bosnia-Hercegovina, Kosovo/Serbia, Ukraina/Russland.

Dessuten er det besluttet at høyst to av landene med relativt streng vinter kan havne i samme gruppe. Norge er blant disse og kan få maksimalt ett av disse lagene i sin gruppe: Estland, Færøyene, Hviterussland, Island, Latvia, Litauen, Russland, Ukraina.

