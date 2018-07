Disse grepene tar Norway Cup for å håndtere varmen

fotball

Sommeren 2018 har vært ekstrem. Sol og høye temperaturer har vært normalen. Fredag meldes det at det kan bli satt ny varmerekord. Inn mot turneringen har arrangøren meldt om at banene har vært faretruende tørre som et resultat av dette.

– Vi er bekymret for forholdene på Ekebergsletta i år, da vi har hatt en usedvanlig tørr start på sommeren, meldte generalsekretær Tony Isaksen for en uke siden.

Han siktet til at knusktørre baner kan øke sjansen for skader på spillerne.

– Som et normalt år

Derfor har Norway Cup tatt grep.

– Siden den meldingen gikk ut fredag, har vi brukt nettene til å dynke banene med cirka 2000 liter i minuttet fra klokken 23.00 til 02.00 hver natt. Resultatet er at banene ser litt mindre brune ut, nesten grønt noen steder. Overflaten er mye bedre, og banene er nå som et normalår, sier Lars Grimsgård i sikkerhetsavdelingen til Norway Cup.

Norway Cup Arrangeres i Oslo mellom 28. juli og 4. august. Dette er den 46. utgaven. Turneringen ble opprettet i 1972. 30.000 barn og unge deltar. 1900 kamper skal spilles fordelt på 89 baner. 50 nasjoner er med i denne utgaven.

– Vi har en god følelse opp mot det å slippe løs alle de unge spillerne ut på banene. Vi forventer som et resultat av vanningen at skadene ikke blir flere enn i et normalår, og heller ikke mer alvorlige.

Vil redusere faren for overoppheting

Det meldes om lettere regn i åpningshelgen, men så skal det bli opphold og varme temperaturer. Ekstremvarmen uteblir trolig, men med mellom 20 og 25 grader i luften, kan det by på utfordringer. Derfor har Norway Cup lagt til rette for at spillerne skal takle varme bedre.

– Vi legger til rette for at spillerne skal få kjøle seg i et vanntåkeanlegg, for å redusere faren for overoppheting. I tillegg har vi mange bøtter med kaldt vann som laglederne henter før kamp. Da gjør vi så godt vi kan for å holde kroppstemperaturen nede, sier Grimsgård.

– Skulle vi få det været vi har nå gjennom turneringen, vil det alltid være en mulighet for at noen kan oppleve varmesjokk. Men vi er i dialog med Norsk Folkehjelp om behandling av dette.