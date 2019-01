Dette vil Solskjær forbedre før gigantoppgjørene

fotball

Manchester United - Reading 2–0

MANCHESTER: Old Trafford var i ferd med å tømmes, og det var flere minutter siden Ole Gunnar Solskjær hadde kommet seg inn i garderoben på motsatt side av enorme Old Trafford.

De 90 minuttene med fotball supporterne akkurat hadde sett var ikke noe folk kommer til å snakke om neste år. Heller ikke neste måned eller neste uke, for den saks skyld.

Solskjær hadde gjort ni bytter i startoppstillingen fra Newcastle-kampen tidligere i uken, og flyten i United-spillet var ikke bedre enn at den norske manageren stemplet sluttresultatet som flatterende. Reading, nest sist på tabellen i divisjonen under Premier League, hadde nok sjanser til at de kunne skapt skikkelig trøbbel for gigantklubben.

Likevel, i den ene svingen sto de mest lydhøre supporterne og sang om igjen og om igjen strofene de på kort tid har trykket til sitt bryst:

Ole’s at the wheel. Tell me how good does it feel. (...) Greatest of English Football. We’ve won it all.

Slipper til for mange sjanser

En litt traust seier i FA-cupens tredje runde var mer enn godt nok når det også var den nye sjefens femte triumf i hans femte forsøk. Kun Sir Matt Busby har klart det samme i klubbens stolte historie. Han er det statue av utenfor Old Trafford.

Nå er imidlertid hvetebrødsdagene over. Det vet også Solskjær. Neste søndag venter Tottenham på Wembley, i det som blir nordmannens tøffeste test som United-sjef.

Etter kampen spurte Aftenposten hva laget må forbedre for å vinne også der.

– Vel, vi har ikke sluppet inn mål i åpent spill i noen av de fem kampene, men vi må slutte å slippe til store sjanser. Vi har noen gode keepere som har stoppet noen av dem. Vi må bruke uken inn mot den kampen bra, men også mot kampene mot PSG og Liverpool som kommer i februar. Det handler ikke bare om å forberede seg til Tottenham-kampen, vi skal forberede oss til vi skal spille mot de største lagene, svarte Solskjær.

De forberedelsene kommer Solskjær til å gjøre i Dubai. Flere av de siste Tottenham-kampene var lastet ned på macen da nordmannen satte seg på flyet. Møtet med de tredjeplasserte i ligaen kaller han «en skikkelig test».

– Kampen vil gi meg en bedre referanse på hvor vi står i forhold til de beste. Vi er ikke fornøyde med å snakke om sjette-, femte- eller fjerdeplasser, klubben må komme seg videre og opp på tabellen i årene som kommer, sier Solskjær.

Da hadde han akkurat snakket opp resultatene laget har skaffet så langt. Hverken Cardiff eller Newcastle er enkle steder å dra for tre poeng, mente nordmøringen. Og selv om hjemmekamper mot Huddersfield og Bournemouth er kamper alle forventer at United skal vinne, så minnet han om at slike lag har tatt poeng på Old Trafford tidligere.

De neste United-kampene 13. januar: Tottenham (b) i ligaen 19. januar: Brighton (h) i ligaen 29. januar: Burnley (h) i ligaen 3. februar: Leicester (b) i ligaen 9. februar: Fulham (b) i ligaen 12. februar: Paris Saint-Germain (h) i Champions League 24. februar: Liverpool (h) i ligaen 27. februar: Crystal Palace (b) i ligaen Fjerde og femte runde i FA cupen spilles 26. januar og 16. februar.

Resultatene så langt Cardiff-Manchester United 1–5 Manchester United-Huddersfield 3–1 Manchester United-Bournemouth 4–1 Newcastle-Manchester United 0–2 Manchester United-Reading 2–0

God Sánchez skadet

Solskjær innrømmet at han ikke gjorde det enkelt for motstanderen med så mange endringer i startoppstillingen. På pressekonferansen etter kampen handlet flest spørsmål om Alexis Sánchez.

Chileneren fikk med seg en målgivende pasning da han sendte Romelu Lukaku alene med keeper på overtid i første omgang. Mot Newcastle tidligere i uken var han nest sist på ballen da Marcus Rashford ordnet 2–0.

Den best betalte spilleren i England måtte imidlertid gå av banen etter en drøy time. Han holdt seg til baksiden av låret. Solskjær håper imidlertid at han er klar til kampen mot Tottenham.

– Jeg tror han er fornøyd med å ha spilt 60 minutter. Han har vært ute en måned, og fikk også over 20 minutter mot Newcastle. Det handler om å bygge seg opp igjen. Vi vet hvilke kvaliteter han har, sier Solskjær.

Kamp om plassene

Da Sánchez satte seg på benken (som på Old Trafford er svært så behagelige stoler), satte han seg på Solskjærs plass. Nordmannen ga angriperen et klapp på skulderen og et smil da han kastet chileneren ut av sjefsstolen.

Nå åpner Solskjær for å bruke både Lukaku og Sánchez fra start også mot Spurs. Det til tross for at spillere som Marcus Rashford, Anthony Martial, Jesse Lingard og Paul Pogba ble hvilt etter mange gode prestasjoner gjennom jule- og nyttårsprogrammet.

– Alle blir vurdert fra start. Det er litt opp til hvilken taktikk vi velger til kampen, hvem som gjør det bra og hvem som er i form på søndag. Romelu har scoret tre på tre kamper nå. To som innbytter og i dag fra start. Det var et glimrende mål som ble skapt av de to, sier Solskjær, og tenker på Lukaku- og Sánchez-samarbeidet på 2-0-målet.

Juan Mata scoret kampens første på et straffespark United fikk etter at videodommeren hadde sett repriser og tenkt seg om i et par minutter.