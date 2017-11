Dette skjedde da Branns pause-magi endte i fiasko

fotball

Brann hadde lokket med pauseunderholdning fra Tønsberg-illusjonisten Alexx Alexxander for å få folk til å komme på den ubetydelige sesongavslutningen mot Tromsø

Illusjonisten skulle henge i et brennende tau 20–30 meter over bakken, for så å bryte seg løs fra kjettingene han ble bundet fast med.

Da pausen kom, ventet folk spent på showet som skulle starte. En lift ble rullet inn, og Alexxander lå på gressmatten der han ble bundet fast på hender og føtter med kjetting. Men ingenting skjedde. Han ble bare liggende, crewet hans ble mer og mer stresset og Branns personale lurte på hva som skjedde. Til slutt ble klokken to-tre minutter over syv, og spillerne sto klare i spillertunnelen for å gå ut og starte annen omgang.

Da måtte Brann gripe inn og avlyse hele showet. Dermed måtte tryllekunstneren forlate Stadion-gresset akkompagnert av pipekonsert.

– Jeg er kjempefortvilet og lei meg. Jeg kansellerer egentlig aldri et stunt, og for meg å stå i en situasjon der det skjer, er veldig spesielt, sier Alexxander til BT.

Hadde testet mye

BT får forklart av tryllekunstnerens manager Gunborg Isaksen at grunnen til fiaskoen var at koblingen mellom Alexxander og liften som skulle heise ham opp noen og 20 meter over bakken ikke fungerte.

– Vi testet dette flere ganger tidligere i dag, men vi sjekker alltid like før stuntet skal skje at koblingen er helt i orden. Denne gangen gjorde sikkerhetssjekken at vi ikke kunne utføre stuntet. Det har aldri skjedd før, sier Isaksen.

Alexxander skulle virkelig henge i et brennende tau over 20 meter over bakken. Før dette brant opp, noe det kunne gjøre i løpet av fire minutter, måtte han komme seg løs fra kjettingen. Deretter skulle han bli heist ned igjen.

– Avgjørelsen om å kansellere ble tatt av Brann og folkene jeg har rundt meg. Hadde det vært opp til meg ville jeg kanskje gjennomført, men noen ganger blir de vågale stuntene litt for vågale. Hadde koblingen sviktet, ville jeg falt ned med hodet først. De var redde for at det skulle skje, sier Alexxander.

Artisten legger til at han hater å skuffe fans, og kommer nå med en lovnad til Brann.

– Jeg har allerede snakket med Brann og jeg kommer tilbake neste år for å vise frem stuntet mitt. Det garanterer jeg..

Brann: – Veldig uheldig

I en artikkel på sin egen hjemmeside, hadde Brann listet opp fem grunner til å komme på kampen mot Tromsø. Alexx Alexxander var involvert i to av punktene.

– Det er helt klart uheldig at dette skjedde. Vi hadde gledet oss til showet, men sikkerheten må komme først, sier Camilla Schutz, Branns kommersielle leder.

Hun forteller at det var gjort flere øvelser for å sikre at tryllekunstnerens show kunne gjennomføres i løpet av pausen.

– De var her mange timer før kamp og testet. Alt var klokket inn, men det gikk altså ikke, sier Schutz.

Se høydepunktene fra Brann-Tromsø: