Dette sier Braut Håland om overgangen

MOLDE(Rbnett): Lørdag ettermiddag kom bekreftelsen. Erling Braut Håland har signert for den østerrikske toppklubben Red Bull Salzburg, men blir i Molde ut sesongen. Grunnen til det er ganske enkel, skal vi tro spilleren selv.

– Grunnen til at det ble Salzburg, det er først og fremst fordi det er en fantastisk klubb å komme til. De utvikler spillere og de har en god plan for meg. Det er flinke folk der som skal hjelpe meg med å bli en bedre fotballspiller, sier Braut Håland til Molde FKs egne hjemmesider lørdag ettermiddag.

– De viste tidlig at de hadde veldig lyst å signere meg, og magefølelsen har sagt Salzburg helt siden jeg hørte om interessen derfra. Siden da har jeg hatt lyst til å reise ned, fortsetter 18-åringen.

Vinnerkulturen viktig

Håland sier at det ikke bare var planen de hadde for ham som spiller som imponerte ham, men at også omgivelsene og fasilitetene i klubben er på aller øverste hylle.

– De har et fantastisk treningsanlegg og det er en klubb som satser på å utvikle unge spillere. Vinnerkulturen er der fra før, og de er vant til å vinne og vant til å være best. Det vil jeg være en del av, forklarer Håland.

Blir i Molde ut 2018

Det gledelige for alle som er glad i MFK er at unggutten fortsetter i den blå-hvite drakta ut sesongen. Håland lover at han skal gi alt for klubben i resten av kampene.

– Jeg er veldig motivert for å bli i Molde ut sesongen. Det nytter ikke å slappe av nå. Jeg gleder meg til å spille med guttene her, og fortsette å vinne fotballkamper, fastslår han i videointervjuet på Moldes Facebook-side.

– Mulighetene for oss er der. Nå må vi bare ta kamp for kamp, og å gjøre jobben grundig, så får vi se hvordan det ender, sier han om hva vi kan forvente oss av laget resten av sesongen, legger han til.

Han innrømmer at det har vært mye rundt han som person i det siste, og at det er godt å endelig ha ting avklart.

– Jeg må si at det har vært mye de siste månedene, men jeg har klart å holde fokus og å stenge det ute. Fokuset mitt har vært på å ha det gøy og levere på fotballbanen. Det har fungert for meg.

– Det betyr mye for oss

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær var naturligvis strålende fornøyd med å ha sikra seg at Håland blir i Molde ut sesongen.

– Det betyr mye for klubben. Det at han kan kunne spille videre har vært et poeng i forhandlingene for oss, det er klart. Det tror jeg det har vært for ham selv også. Nå har han fått mer og mer spilletid, og tåler stadig mer. Treningshverdagen vi har her nå er også viktig. Nå er vi i god form, og vi har funnet en rytme på å utvikle ham til å nå potensialet han har, sier Solskjær til Moldes offisielle nettsider lørdag.

– Rollen hans utover høsten skal være den samme som den har vært til nå. Vi har Chima også har vi Leke James, sammen med ham på spissplass. Det er tre spisser som kommer til å bytte på å spille kamper. Han har scora ni mål i serien i år, og er et aktivum for oss framme i banen. Han river og sliter i forsvarsspillere og det at han er et oppspillspunkt er det området han kanskje har utviklet seg mest siden han kom. Det er ikke bare at han skal score mål. Han gjør en jobb for laget, presiserer Solskjær.

Treneren er trygg på at Hålands valg av klubb er det rette.

– Han har valgt en god klubb som tenker langsiktig. De tapte semifinalen i Europaligaen i fjor, og de har henta Fredrik Gulbransen herfra tidligere, som har gjort det bra. Jeg er sikker på at Erling skal få ei god karriere der nede han også. Det er et godt valg synes jeg. For oss er det kjekt å ha et samarbeid med en klubb som vet at vi vil det beste for gutten selv, og for dem som klubb.

– Dette er et spennende, men godt valg, sier han videre.

– Har gledet meg til å gå på trening

Og spilleren selv er ikke i tvil om hva nettopp Ole Gunnar Solskjær og de andre trenerne i MFK har betydd for utviklingen hans.

– Helt siden jeg kom hit har jeg hatt fantastiske trenere som har hjulpet meg daglig. Spesielt Ole Gunnar. Men man må ikke glemme de andre i trenerteamet heller. Jeg har også fått gode kompiser rundt meg som jeg spiller og trener med. Det har blitt sånn at jeg har gledet meg til å trene og spille kamper hver dag, sier Håland om tida i MFK.

Håland har for alvor slått igjennom i år, og sier selv at han følte han tok nivået rimelig raskt, til tross for at han bare var 16 år da han fikk Eliteserie-debuten.

– Etter kampen mot Sarpsborg i fjor så merka jeg at jeg kanskje hadde noe på dette nivået å gjøre. Etter det har jeg bare jobba på, og har tatt små steg helt fram til i dag, forklarer han om suksessen som nå har resultert i kontrakt med den østerrikske storklubben.

PS: Braut Håland fortsetter med stor sannsynlighet på topp for Molde i det MFK gjester Nadderud søndag. Avspark i kampen mot Stabæk er klokka 18.00.