Dette mener Hulsker er nøkkelen om MFK skal ta seg inn i Champions League

fotball

OSLO (Rbnett): Bernt Hulsker var selv med Molde-laget som spilte i verdens gjeveste klubbturnering i 1999. Der møtte MFK Real Madrid, Olympiakos og Porto. Selv om nåløyet er trangere enn noen gang, mener han mulighetene er der.

– Jeg tror de er veldig skuffet for det som skjedde i Europa i år, og det med rette. At de skal komme i alle fall til Europaligaen neste år, det må være et klart mål. Når det snakkes om Champions League må mye klaffe. De må ha flaks med trekninga og en god innledning på sesongen for å ta med seg godfølelsen inn i kvalifiseringa, sier Bernt Hulsker til Rbnett.

Flere spørsmål

Hulsker mener nøkkelen er at de klarer å beholde de fleste som i dag er stammen i Molde-laget.

– De må i alle fall beholde det de har i stallen, så får vi se hvem som ryker. Per nå har de et sterkt nok lag, men vi må ikke glemme at de røyk både i cupen og i Europa i år. De var ikke gode nok der. Det blir spennende å se hvilket lag de får opp nå. Magnus (Wolff Eikrem) er der, men blir Eirik Hestad? Hva med Aursnes? Jeg er spent på hvem som drar og hvem som eventuelt kommer inn.

At økonomien er stabil og god i MFK ser den tidligere Molde, AIK, Vålerenga og Start-spilleren på som en stor fordel, både med tanke på Europa-spill og det å skulle forsvare seriegullet. Han mener også et videresalg av en viss 19-åring fra Jæren kan gjøre MFK til norsk fotballs store lokomotiv de neste årene.

– Det er penger der. Selges Braut Haaland er det enda mer inn. Det kan fort være 15 til 20 prosent av salgssummen. Samtidig må det drives edruelig, men det kan de i Molde, mener den tidligere spissen.

– For mye å ta igjen på en sesong

Sluttabellen i Eliteserien var et fint syn for de fleste Molde-supportere søndag kveld. Hele 16 poeng skilte Molde og Rosenborg, som helt på tampen fikk karret seg til en Europaplass for 2020. Hulsker tror neppe Eirik Horneland & Co. klarer å tette gapet neste år. Dermed kan det ligge til rette for et hegemoniskifte i norsk fotball.

– 16 poeng på ett år er mye. Folk må vite at det ikke er bare bare å snu om det på en sesong. Der oppe blir det også store utskiftinger og mye som skal skje. Det er mange åpne spørsmål, samtidig som de har en gammel stall. Jeg tror Molde har et forsprang som er vanskelig å ta igjen på både ett og to år. Akkurat nå ser det ut til at det kan ligge an til et hegemoniskifte, sier Hulsker.

Samtidig advarer han MFK. De har vært i denne posisjonen før, og kastet vekk muligheten, melder han.

– Den følelsen (av et hegemoniskifte) hadde vi også tidligere dette tiåret, men plutselig byttet det igjen. Det er jo nesten naturstridig at Molde skal ligge og holde seg i en sånn posisjon altfor lenge. Det blir spennende å se, sier Vestnes-gutten, som han kaller seg selv.

Hyller gamletreneren

Bernt Hulsker spilte selv under Erling Moe da han var i Træff på 90-tallet, i tida før han ble hentet av MFK. Han har bare godord å komme med når det gjelder den ferske seriemesteren, og mener samtidig at Moes inntreden har vært bra for klubbens omdømme.

– Han har jobbet knallhardt for dette over mange år, og når han nå får suksess etter at han tok over for Ole Gunnar, er stegene han har tatt helt utrolig imponerende. Han er en type Molde trenger nå. Det har vært litt inneslutta og rotete utenfor banen tidligere, men nå har klubben en type trener som har antennene og er riktig skrudd sammen. Han tar av mye press fra andre ting, og er smart i måten han kommuniserer med omgivelsene på. Han er en likenes kar, skryter Hulsker.

Han husker godt hvordan det var å ha Moe som sjef.

– Allerede da, i 1999, var jeg fryktelig imponert over ham. Han har naturlig nok tatt enorme steg siden da, og han er en helt annen trener nå. Man ser hvordan han takler media, man ser hvordan han takler alle aspekter rundt det å være hovedtrener helt i toppen. Det er bare å ta av seg hatten. Vi har noe stort i emning med Erling i Molde nå, fastslår Bernt Hu