«Dette er den viktigste landskampen på flere år»

Caroline Graham Hansen sank ned på gresset med bøyd hode. Gråtende kom hun seg på beina og fikk en arm rundt skulderen før hun tuslet av banen. Oktoberkvelden i Groningen i fjor var sur og kald. På mange måter oppsummerte den 2017 for det norske fotballandslaget.

Maren Mjeldes straffebom midt i annenomgang var tung for en spillergruppe som prøvde å legge EM-fadesen med null mål og null poeng bak seg. Viviane Miedemas vinnermål, etter at et tappert norsk forsvar hadde holdt unna i over 90 minutter, ble nok et slag i mellomgulvet.

For andre gang på litt over tre måneder kunne de oransje juble foran et begeistret hjemmepublikum etter å ha beseiret Norge 1–0.

Nå, under 11 måneder senere, har Hansen, Mjelde og alle deres lagvenninner den perfekte anledningen for revansje.

Det trange VM-nåløyet

Når nederlenderne kommer til Vålerengas nye storstue tirsdag ettermiddag, er det først og fremst en billett til neste års VM som ligger i potten.

Nederland har ett poeng mer enn Norge før den siste kampen i gruppespillet. Vinner Martin Sjögrens utvalgte, er det bare å starte puggingen av franske gloser. Fredagens firemålsseier over Slovakia bør gi en god dose selvtillit og trygghet.

Uavgjort betyr en knalltøff playoff (ett av fire lag går videre), det får trolig også Norge med tap.

Å få en invitasjon til den største fotballfesten blir bare vanskeligere og vanskeligere. I VM er det 24 lag med. I tillegg til de franske vertene er det bare åtte europeiske nasjoner som får være med på leken.

Når mesterskapet i tillegg er stedet hvor de tre europeiske plassene til 2020-OL deles ut, sier det seg selv at de neste årene kan bli ganske traurige for landslaget om VM-plassen ryker.

Derfor er duellen med Nederland den viktigste landskampen på flere år.

Norge har alltid vært med

Det er også noe mer enn deltagelse i Frankrike som står på spill.

Kamper fra hjemlig serie og cup får litt etter litt mer oppmerksomhet. Det samme gjør prestasjonene til Ada Hegerberg, Graham Hansen og de andre norske innslagene i Champions League.

Likevel er det fortsatt sånn at oppmerksomheten skyter i være under mesterskapene. VM er den klart beste anledningen de neste årene for å bygge nye profiler

EM-innsatsen i fjor var historisk svak. Et VM uten rødt, hvitt og blått i startfeltet vil være det samme. Siden det første mesterskapet i Kina for 27 år siden har Norge alltid vært med. Høydepunktet var naturligvis da pokalen ble løftet i Sverige i 1995.

Siden den gang har utviklingen internasjonalt vært enorm. Erkjennelsen her hjemme etter fjorårets EM-mareritt var at Norge står i fare for å havne i bakevja. Debatten om hva som må gjøres skjøt fart. Alle initiativ som er tatt i etterkant vil naturligvis få en ny giv med norsk VM-deltagelse.

En halv engelsk milliard

I månedene etter EM signerte interesseorganisasjonen Toppfotball kvinner sponsoravtaler verdt 100 millioner kroner de neste fem årene.

Fotballforbundet har innført lik lønn på landslagene for menn og damer, lansert prosjekter som skal heve standarden på klubbene, bedre talentsatsingen og øke rekrutteringen av kvinnelige trenere.

Utfordringen er at investeringene er store hos alle Norge konkurrerer med. I England har for eksempel fotballforbundet bestemt seg for å satse over en halv milliard kroner på jente- og kvinnefotball de neste seks årene.

Nå står naturligvis ikke kvinnefotballens fremtid her i nord og faller på denne ene kampen. Norge har trolig nok poeng til en play off-plass også med tap.

Skulle heller ikke det gå, kommer det et EM i 2021. Akkurat nå føles imidlertid det fryktelig lenge til.