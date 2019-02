Dette er Molde-spissens nye klubb i Kina

fotball

Det har lenge vært kjent at Daniel Chima Chukwu skal spille 2019-sesongen i kinesisk fotball. Mandag melder moldefk.no at det er gjort en avtale med Heilongjiang Lava Spring FC.

Ifølge hjemmesiden bekrefter administrerende direktør Øystein Neerland i Molde Fotballklubb at det dreier seg om et lån ut 2019. Den kinesiske ligaen starter 9. mars og avsluttes i november.

Stiftet for fire år siden

I fjor endte Heilongjiang Lava Spring FC på sjuendeplass i China League One, som er nest øverste divisjon. Klubben har base i byen Harbin. Harbin ICE Center Stadium har en kapasitet på 50.000 tilskuere. Klubben ble stiftet av Heilongjiang Volcanic Springs Green Natural Mineral Water Co for bare fire år siden og rykket opp fra tredje nivå i 2017.

I 2015 ble Molde-spissen solgt til den kinesisike klubben Shanghai Shenxin i toppserien Chinese Super League, der han ble i to år før overgangen til Legia Warszawa.

Foran 2018-sesongen ble Chima hentet tilbake til Molde. Han fikk 13 kamper for A-laget i fjor og scoret seks mål.