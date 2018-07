Dette bildet sier alt om Erling Braut Hålands bunnløse skuffelse

fotball

ITALIA-NORGE 1–1

SEINÄJOKI: Det hadde gått fem minutter siden dommeren blåste. Men fortsatt satt han der, Erling Braut Håland - i bunnløs skuffelse.

Håland (17) trengte tid for seg selv ute på kunstgresset etter 1–1-kampen mot Italia. Det resultatet innebærer at Norge er ute av EM. Molde-kometens mål om at Norge skulle vinne turneringen, blir ikke noe av. I stedet må Norge spille omspill om den femte VM-plassen torsdag.

Når Håland omsider reiste seg og gikk mot garderoben, fikk han applaus fra de norske supporterne. Det var tross alt Håland som scoret Norges mål søndag kveld.

– I dag spilte han sin beste kamp i EM. Han var stor og sterk, og fikk gult kort på sin midtstopper. Han lagde trøbbel for ham hele tiden og scoret mål, sier G19-landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen.

Brukte få ord i intervjusonen

Rundt et kvarter etter at han gikk inn i garderoben, kom Håland ut igjen. I intervjusonen var skuffelsen fortsatt åpenbar.

– Hvordan er dette for dere?

– Surt, svarer jærbuen kort.

– Du satt igjen ute på matten en stund. Hva tenkte du på?

– At vi ikke gikk videre.

– Hva tenker du om U20-VM-omspillet til uken?

– Det kommer.

– Hva gikk galt for dere i dag?

– Vi skulle hatt to mål og ikke sluppet inn, og det klarte vi ikke.

– Alle er ute etter ham

17-åringen har vært én av Norges beste spillere i EM. Håland måtte riktignok vente til Italia-kampen med å score, men han har vært et konstant uromoment for forsvarsspillere her i Finland.

– Håland har vært god, han. Han er alltid viktig for oss og gir mye energi og vinner duellene, sier romkamerat Eman Markovic etter kampen.

Ulrik Fredriksen, som startet kampen i midtforsvaret, mener Håland har fått vanskelige arbeidsvilkår i mesterskapet.

– Det har vært vanskelig for ham, med tanke på alt han har fått i mediene. Alle vil stoppe ham og alle er ute etter ham. Du så i dag at de var ekstra tøffe med ham, og jeg synes ikke akkurat dommeren hjalp ham. Vi skulle hatt masse frispark. Ofte fikk han det mot seg, eller så ble det ingenting, sier Fredriksen, før han legger til:

– Med tanke på alt som har vært rettet mot han, har han prestert greit. Det er vanskelig å gjøre så mye mer.

Nå venter omspill på torsdag. Der skal Norge møte England, Ukraina, Frankrike eller Tyrkia.