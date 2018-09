Det danske landslaget brukte studenter, lærervikarer og båtmekanikere i parodikamp

fotball

Slovakia 3–0 Danmark

Det var ikke mye dansk dynamitt over spillerne som møtte til kamp da det ble 0-3-tap i onsdagens treningskamp i Slovakia.

Noe annet var heller ikke å vente. Samtlige som spilte hadde aldri før spilt A-landskamp for Danmark, og det absurde møtet skjedde fordi de opprinnelige uttatte spillerne streiker fordi det ikke er oppnådd enighet i forhandlingene om en ny kommersiell avtale og retten til å promotere egne personlige sponsorer.

Derfor måtte det danske fotballforbundet ut på budrunde for å finne nok folk til å fylle 23-mannstroppen og endte opp med både futsalspillere og hovedsakelig spillere fra 2.-divisjon.

10 minutter var spilt da slovakene gikk opp til 1-0. Et fint innlegg endte opp hos Adam Nemec. Dinamo Bucuresti-spilleren hang på ryggen av Danmarks 20 år gamle økonomistudent Simon Vollesen, og 2.-divisjonsspilleren fra Birkerød måtte konstatere at ballen ble headet lett i mål.

Kunne lite gjøre

Danmarks keeper Christopher Haagh kunne lite gjøre. 31 år gamle Haagh er ellers kaptein på det danske futsallandslaget og vartet opp med flere gode redninger før han igjen måtte kapitulere åtte minutter før pause. Real Salt Lake-spilleren Albert Rusnák scoret, og igjen var Juraj Kucka (Trabzonspor) nest sist ballen.

Hva så med Danmark før pause? Tja. Helt ufarlig var de tross alt ikke. Etter 24 minutters spill hadde de en alle tiders dobbeltsjanse, men nervene holdt ikke da ballen skulle settes i mål.

I 2. omgang var det verre å få øye på noe som virket av farligheter av danskene. Motsatt virket heller ikke slovakene all verdens motiverte, og det skjedde lite på banen som var egnet til å skape underholdning. 3-0-målet etter 79 minutter kom etter et raid på venstresiden og til slutt et selvmål av Adam Vogt, 25-åringen som studerer informasjonsvitenskap og kulturformidling på universitet i København.

Parodisk

Det er slett ikke rart at danskene tapte. De mønstret et mannskap bestående av blant annet studenter, salgskonsulenter, forsikringsrådgivere, lærervikarer og båtmekanikere, og Åge Hareides trenervikar John «Faxe» Jensen hadde ikke fått mer enn én dag til forberedelser foran møtet med Slovakia.

Da er det ikke så verst at tapet ble såpass lite som det tross alt ble. Merkelappen og klisjeen «hederlig tap» kan muligens benyttes.

Uansett er det selvsagt både pinlig og parodisk for Danmark at det er endt opp som det har gjort. Det er å håpe at den fastlåste situasjonen – og forhandlingene om de kommersielle rettighetene – lar seg løse før søndagens kamp mot Wales hjemme i Parken når nasjonsligaen skal spilles.

Skjønt det er slett ikke sikkert, og da må de danske amatørene til pers igjen. (@NTB)