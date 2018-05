Denne taklingen hjalp Norge til historisk EM-prestasjon

fotball

NORGE-SLOVENIA 2–0

Torsdag ble et lite stykke norsk fotballhistorie skrevet på Loughborough University Stadium i East Midlands, Storbritannia.

Med 2–0-seier over Slovenia tok Norge seg videre fra gruppespillet i G17-EM.

Hvis man tar med G16-EM, som ble erstattet av G17-EM i 2001, har det blitt arrangert 35 mesterskap uten at Norge har vært med i sluttspillet.

Leo Cornic (17), som til daglig spiller i Vålerenga, og Stabæk-spiller Oscar Aga (17) scoret Norges mål.

– Grattis til Fotball-Norge! Dedikert og god jobbing av svært mange over flere år som gjør at gutta våre presterer, skriver fagansvarlig for landslagsskolen til Norges Fotballforbund Håkon Grøttland på sin Twitter-konto etter kampslutt.

Etter en annen historisk prestasjon denne våren, fortalte Grøttland om det han mener er en revolusjon i norsk fotball. Les mer her.

Rødt kort

Det norske G17-landslaget, som ledes av tidligere Premier League-proff Gunnar Halle, hadde et strålende utgangspunkt før siste gruppespillskamp: De måtte bare unngå tap mot Slovenia for å sikre kvartfinaleplassen.

Kampen tok en gunstig vending sett med norske øyne da Slovenia-kaptein Tamar Svetlin fikk sitt andre gule kort tidlig i andre omgang. Med ti spillere på banen hadde sloverne lite å stille opp med.

Etter 32 minutter ble Leo Cornic spilt fri av Odd-talentet Joshua Kitolano. Alene med Slovenia-keeper Alen Jurca.

Stabæk er best representert i troppen med tre spillere. Og det var én av dem, Oscar Aga, som doblet ledelsen etter 38 minutter.

Det var nok til å sende Norge til kvartfinalen. Norge får følge av Sverige ut av gruppen, etter at svenskene vant 1–0 over Portugal i den andre kampen i gruppen.

Der møter Gunnar Halles mannskap ett av lagene i gruppe A, som består av England, Italia, Israel og Sveits. Norges motstander blir klar torsdag kveld.

Visste du at en ny Rekdal styrer midtbanen til det norske laget? Les mer her: – Han kommer til å nå langt.

Her er Norges tropp i G-17-EM i England, med hvilke klubber de representerer:

Rasmus Sandberg - Rosenborg

Jørgen Johnsen - Strømsgodset

Harald Martin Hauso - Vålerenga

Jonathan Lein Valberg - Levanger

Helmer Rusten - Stabæk

Ole Martin Kolskogen - Åsane

Leo Cornic - Vålerenga

Josef Baccay - Lillestrøm

Runar Hauge - Bodø/Glimt

Thomas Rekdal - Fredrikstad

Joshua Kitolano - Odd

Sander Christiansen - Brann

Mathias Kjølø - PSV Eindhoven

Harald Nilsen Tangen - Viking

Noah Holm - RB Leipzig

Kornelius Norman Hansen - Southampton

Oscar Aga - Stabæk

Bjørn Mæland - Odd

Kristoffer Askildsen - Stabæk

Sander Eng Strand - HamKam