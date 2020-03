Denne spissen skulle trene med Molde. Nå sitter han i karantene på hotellrommet.

fotball

Molde Fotballklubb har stengt stadion og avlyst all trening fram til mandag. Det har satt prøvespilleren David Datro Fofana i en spesiell situasjon. Ivorianeren kom fra et land uten koronasmitte, men skal automatisk i karantene siden han reist inn i Norge fra utlandet. Den fransktalende 17-åringen sitter for det meste på et hotellrom i Molde.