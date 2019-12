Denne mannen skal forsterke Moldes trenerteam

fotball

MOLDE: Erling Moe forsterker trenerapparatet i MFK foran neste sesong. Inn kommer Ørjan Nygård, mannen som spilte en sentral rolle i Bodø/Glimts fantastiske sesong, før han flyttet hjem til Molde i august for å bli lærer ved Romsdal VGS.

Neste sesong skulle Nygård etter planen overta som Malmefjorden-trener i 4. divisjon. Nå får han heller en sentral rolle i MFK, avslører Moe overfor Romsdals Budstikke torsdag.

– I år har vi holdt på med mindre folk enn tidligere, og derfor kommer vi til å utvide med én mann. Da har vi fått inn Ørjan Nygård. Han har vært ute og fått erfaring med sine tre år i Bodø/Glimt og en fortid i Sogndal. Så lenge vi finner de beste folkene ønsker vi å rekruttere disse til MFK. Dette er et grep for at vi skal få alle sammen enda bedre, sier Erling Moe.

– Jeg ønsker at vi videreutvikler oss som klubb og som støtteapparat i og rundt laget. Ørjan vil få et stort ansvar med å utvikle den fysiske biten, fortsetter hovedtreneren, som legger til at hans egen rolle ikke vil bli nevneverdig forandret som følger av forsterkninga.

Ørjan Nygård var både stolt og ydmyk da katta var ute av sekken.

– Jeg skrev under på tirsdag. Som gammel Ekko-gutt er det stort å få være med i Molde. I norsk fotball og innenfor det jeg driver med er dette drømmejobben, sier Nygård til Romsdals Budstikke.

Møtet som forandret alt

Det var langt ifra dette han hadde sett for seg da han flyttet hjem. Selv trodde han at han var ferdig med fotballen på toppnivå. Et seminar tidlig i desember forandret alt.

– Jeg flyttet hjem og tenkte at det sannsynligvis ikke ble mer fotball på høyt nivå på meg. Da tenkte jeg at jeg kunne trene Malmefjorden for å holde meg varm. Men så var jeg på et seminar med Istad Kraft, hvor Erling og Børre også var. Der ga de uttrykk for at de kanskje ville ha meg med. Vi møttes og ble raskt enige, forteller den fysiske treneren.

I Bodø/Glimt hadde han ansvaret for hvordan treningshverdagen til A-laget så ut. Men da var det snakk om færre kamper og andre forutsetninger. Nå skal han inn å bygge videre på det gode fundamentet som allerede er i MFK.

– Hverdagen i Molde blir nok litt annerledes. Trenerteamet er godt kjent med hverandre, og har sine rutiner. Jeg skal komme med mine innspill, men vi må også videreføre suksessen fra tidligere og samtidig ta ting videre, sier mannen bosatt på Jendem.

I år har Moe hatt med seg Trond Strande, Per Magne Misund og Børre Steenslid i trenerappartet. Neste år vil nåværende fysisk trener Steenslid jobbe helt og holdent med fotball.

– Denne sesongen har Børre hatt en dobbeltrolle og jobbet veldig mye. Nå skal han ha 100 prosent fokus på fotball. Jeg ønsker at vi skal jobbe mye, men at vi samtidig skal rekke over mer, forklarer Moe.

Jobber med spillerlogistikk

Nå har både trenere og spillere juleferie, men det jobbes allerede hardt i kulissene inn mot neste sesong. Moe har ikke lagt skjul på at de ønsker dobbel dekning på alle plasser, noe som manglet spesielt på venstrebacken i høst.

– Det er lenge siden jeg har landet etter gullet. Nå er vi godt i gang med neste år og planleggingen av sesongen. Det kjedelige svaret på spørsmål om spillerlogistikk er at vi jobber på, og når ting er klart kommer vi ut med det. Vi har bra kontroll, også får vi se når ting skjer. Det viktigste er at det som skjer i og rundt en tropp er riktig. Derfor fokuserer vi ikke på at vi skal ha ting klart til den og den datoen. Vi må først og fremst gjøre de riktige vurderingene, forteller Moe.

Det er ikke bare spesifikke spillere de leter etter, men også typer. Her er signeringa av Ohi Omoijuanfo foran 2019-sesongen et godt eksempel. Moe og andre i klubben har flere ganger skrytt offentlig av angrepsspilleren og måten han har påvirket hele organisasjonen positivt.

Det hele kulminerte i at 25-åringen vant prisen som årets forbilde i fotball-Norge tidligere i desember.

– Når vi prater med spillere søker vi de rette personlighetene og egenskapene. Vi mener vi har en god treningshverdag- og gruppe. Vi har en sesong foran oss som er spennende med tanke på at vi vil vinne enda et gull og at vi skal ut i Champions League-kvalik, sier Erling Moe.

– I dialog

Samtidig meddeler han at det ikke er noe nytt å melde rundt kontraktssituasjonen til Ruben Gabrielsen og Etzaz Hussain.

– Vi har en fin dialog med begge to, men jeg har ikke noe nytt å komme med på det nåværende tidspunktet, sier Moe.