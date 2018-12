fotball

Denne kronikken ble først publisert i britiske The Guardian. Det er oversatt og publisert med tillatelse fra Mattias Moström selv.

Jeg husker fremdeles den dagen Ole Gunnar ble presentert i Molde tilbake i 2011. For å være ærlig så var jeg litt sjokkert, og tenkte «wow». Jeg kjente åpenbart til han fra hans karriere, og det han hadde gjort for reservelaget til Manchester United

Måten vi skulle trene på, var også et lite sjokk. I Norge hadde vi vært vant med å spille «Drillo-fotball», som handlet om å være raske fremover, være fysiske og ha mye fokus på dødballer. Ole Gunnar ville at vi skulle bruke ballen, slå pasninger og gå på løp, med ett mål for øye. Å score mål.

Jeg lærte raskt å kjenne Ole Gunnar som en varm og vennlig person. Han får deg til å føle deg som en del av klubben. Han gjør det han kan for å snakke med alle, fra spillere til kantinepersonell og ballguttene. Han gjør seg selv tilgjengelig for alle. Og det handler ikke bare om fotball. Han passer på å være der for deg, uansett om det handler om fotball eller ikke.

Jeg har hatt mange samtaler med ham om andre ting enn fotball. Om familien og andre ting utenfor. Jeg kan si at jeg har vært så heldig at jeg har vært her under hele hans periode i MFK.

Det er viktig å påpeke at den vennlige og smilende personen er bare én av Ole Gunnar Solskjærs sider . Han vet hvordan han skal få gjennomslag for det han vil. Der har han nok latt seg inspirerer av Sir Alex Fergusons «hårføner». Han holder ikke tilbake om vi har prestert dårlig.

Det har vært pauser hvor han har latt oss få gjennomgå. Noen tror han ikke har den siden ved seg. Jeg er typen som alltid har likt å få direkte og ærlige tilbakemeldinger, så for meg har han vært den perfekte treneren.

Jeg liker måten han forklarer avgjørelsene sine på. Om man ikke får være med i troppen, får man også vite hvorfor. Man vil aldri sitte på benken eller på tribuna og lure på hvorfor man ikke er en del av spillerne ute på banen. Han kan si ting som ”Dette er ikke kampen for deg, men om en uke møter vi dette laget, og da trenger jeg at du er klar.” Det utgjør en forskjell, for han motiverer ikke bare de elleve som skal starte. Han motiverer også de 18 til 20 spillerne som er på trening hver dag, skriver svensken.

Han er en mester på å trykke på de rette knappene for å få den reaksjonen han vil ha. Noen spillere responderer ikke av å bli skreket til, noen trenger oppmuntring. Han klarer å se hvem som trenger hva. Jeg tror det er nøkkelen til den gode atmosfæren i Molde.

Jeg synes ikke han fikk sjansen i Cardiff. Alle visste at det prosjektet var umulig fra start av. Han kunne aldri lykkes med den spillergruppa. Jeg ser at noen sammenligner det han gjorde i Cardiff med det han nå står overfor i Manchester. Ærlig talt, hvordan kan man i det hele tatt sammenligne det? Det er urettferdig overfor ham, fordi jeg vet at han er en bedre manager enn han fikk anerkjennelse for der borte. Nå har han verdensklasse-spillere i nesten hver posisjon, og kommer til å få resultater. I Cardiff var det nærmest umulig.

Da han kom tilbake til oss etter tiden i Cardiff, tror jeg han lot seg prege av måten Premier League fungerer på. Det var ingen hemmelighet at vi i spillergruppa ville ha ham tilbake. Han vil nok innrømme at han prøvde å ta med seg den fysiske delen av Premier League tilbake til Molde, men han innså nok raskt at han allerede hadde oppnådd suksess med å spille på sin måte.

Han var den samme fyren da han kom tilbake. Døra hans var fremdeles alltid åpen, og han var fortsatt streng, men rettferdig. Vi var laget hans, og han trodde like mye på oss som vi trodde på han.

I United tror jeg han kommer til å se på hva han gjorde med oss. Han ville forstå oss, og forstå hva som fikk oss til å prestere. Han er fantastisk på det å skape en inkluderende og god atmosfære i klubben. Han vet også hva som kreves av ham, siden han allerede er en så viktig del av Manchester United.

Det er vanskelig å si hvordan han vil håndtere store spillere som Romelu Lukaku og Paul Pogba, men vi må huske at han selv har spilt med Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney og Roy Keane. Store navn er ikke noe nytt for ham. Han kjenner nok noen av spillerne fra før, men det første han kommer til å gjøre er å sørge for at fotball blir artig igjen for alle i spillergruppa. Han er god på å få smilet fram hos spillerne, og jeg er sikker på at han kan gi Manchester United mye positiv energi nå. Det er akkurat det de trenger.

Noen ganger er den mest effektive måten å smile og ha det gøy, avslutter den meritterte svensken i den britiske storavisa.