Den norske gullballen: Disse spillerne er nominert

fotball

I Stavanger 5. januar skal Norges Fotballforbund dele ut Gullballen til en mannlig og en kvinnelig fotballspiller. Nå er de nominerte klare.

På herresiden:

André Hansen – Rosenborg

Rune A. Jarstein – Hertha Berlin

Joshua King – Bournemouth

På kvinnesiden:

Guro Reiten – LSK Kvinner

Ada S. Hegerberg – Lyon

Maren Mjelde – Chelsea

Her er juryen

Bournemouth-spiller Joshua King vant prisen for året 2017. Tidligere år har nemlig NFF bare delt ut én pris, som både mannlige og kvinnelige spillere har kjempet om. Nå skal det altså deles ut to priser, én for hvert kjønn.

– I FIFA, UEFA, Ballon d’Or og i andre store kvinnefotballnasjoner, deles det ut både herre- og kvinnepris. Tiden har lenge vært overmoden for å gjøre det samme i Norge, fordi vi har mange gode kandidater å velge i både på herre- og kvinnesiden, sier Nils Johan Semb.

Han er juryleder for kåringen. De andre som sitter i juryen er elitedirektør i NFF Lise Klaveness, fotballkommentator i VG Knut Espen Svegaarden, fotballkommentator i Discovery Kenneth Fredheim, fotballkommentator i TV 2 Øyvind Alsaker og Vidar Sanderud i NFF (sekretær).

Tidligere vinnere av Gullballen

2017: Joshua King

2016: Ada Hegerberg

2015: Ada Hegerberg

2014: Stefan Johansen

Utmerkelsen skiftet navn fra Kniksenprisen til Gullballen i 2014.