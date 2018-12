Den historiske NFF-avtalen fikk oppmerksomhet verden over. NISO-topp gir Hegerberg mye av æren.

fotball

Mandag kveld vant Ada Hegerberg Ballon d’Or, eller Gullballen, som den første kvinnen i historien.

– Det er et historisk øyeblikk, sa den norske Lyon-stjernen fra scenen i Paris.

Hun var opptatt av øyeblikkets betydning for internasjonal kvinnefotball. Og hun avsluttet talen med å be unge jenter verden over om å tro på seg selv.

Hegerberg er bare 23 år, men har kjempet for likestilling i fotball i mange år.

Historisk avtale

At Gullballen fikk en kvinnelig vinner, er et steg mot dette. Et annet steg kom i desember i fjor. Da kunngjorde Norges Fotballforbund (NFF) en historisk avtale som sikret likelønn for herre- og kvinnelandslaget.

Herrene sa fra seg deler av markedsrettighetene, mens kvinnene fikk økt lønn for å spille på landslaget.

På det tidspunktet hadde Hegerberg trukket seg fra landslaget, et resultat av en langvarig konflikt som fortsatt er fastlåst.

Trekker frem Hegerberg

Men Joachim Walltin, leder av den norske spillerforeningen NISO mener at Hegerberg har mye av æren for at avtalen ble en realitet.

Han peker på Hegerbergs betydning for en økt interesse for kvinnefotball.

– Med hennes utadvendte måte å være på og økende markedsinteresse oppsto det et grunnlag for avtalen, sier Walltin, som selv var med på å forhandle frem avtalen.

Han sier at det er «paradoksalt» at hun selv ikke har fått nytte av avtalen.

– Prosessen begynte før hun trakk seg, men ble først landet etterpå.

– Det er kjedelig at hun ikke får utbytte av den, men hun har tatt et valg som vi må respektere og vi må ivareta spillere både på og utenfor landslaget.

FIKK DU MED DEG DENNE? Hegerberg vant historisk kåring. Så ble hun spurt om hun kunne «twerke».

– Veldig viktig for kvinnefotball

Svein Graff, direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF sier at «NFF jobbet for likelønnsavtalen uavhengig av enkeltspillere på landslaget».

– Det var et viktig likestillingsspørsmål for norsk og internasjonal fotball. Det er mange som har fått øynene opp for avtalen og kopiert den.

– Når det er sagt er det ingen tvil om at Ada Hegerberg er en svært stor profil og et kjempestort forbilde for mange yngre spillere. Enestående prestasjoner på banen, stor medieeksponering og måten hun fremstår på – som for eksempel under prisutdelingen mandag – gjør at hun er kommersielt attraktiv. I sum er hun derfor veldig viktig for utviklingen av internasjonal kvinnefotball.

Gikk verden rundt

Medier som Guardian, New York Times, BBC, Spiegel og mange flere skrev om NFF-avtalen for et snaut år siden.

– Det skapte en voldsom positiv oppmerksomhet. Folk ville ha svar på hvordan vi klarte å lage en sånn type avtale. Det var hyggelig oppmerksomhet, men den illustrerer også at det er mye som gjenstår med tanke på likestilling, sier Graff.

Selv om det er langt igjen, mener Graff at han nå ser en «markant dreining». Utbetalingene fra FIFA til forbund og klubber i forbindelse med mesterskap øker kraftig. Ifølge Graff blir utbetalingen til NFF i neste års VM mer enn doblet fra forrige mesterskap.

NFF-toppen roser Hegerbergs tale under Gullballen-utdelingen.

– Den var fantastisk bra. Hun pekte på viktigheten av å stå der som første kvinnelige vinner, at de blir behandlet på lik linje med gutta. Det var et viktig gjennombrudd for internasjonal kvinnefotball, og Ada frontet det på en suveren måte.