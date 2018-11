Dempsey ferdig i Kongsvinger – flytter hjem til England

fotball

– Jeg kan bekrefte at vi har flyttet tilbake til England. Som de fleste vet har jeg ikke følt meg bra i det siste, og datteren vår Maisie har følt at ting har vært tungt. Etter nøye og lange overveielser har vi bestemt oss for at det beste er å flytte hjem, sier Mark Dempsey til Glåmdalen.

Engelskmannen ble før denne sesongen ansatt som Start-trener, men måtte gå etter svake resultater i sesongåpningen.

I sommer fikk han jobben i Kongsvinger, men ble i oktober sykmeldt på ubestemt tid. Nå er han ferdig i klubben og flytter heller hjem til England sammen med familien.

– Den kontrakten er terminert etter at KIL og jeg kom til en enighet. Men jeg må få understreke at Espen (Nystuen) har vært veldig støttende og forståelsesfull gjennom hele denne tøffe tida, og det setter jeg utrolig stor pris på, sier Dempsey til Glåmdalen.

Dempsey hadde i utgangspunktet kontrakt ut 2020.