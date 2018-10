Deila med tirade mot Manchester United: – Det ble rett og slett flaut

fotball

Se høydepunktene fra kampen i videovinduet over.

Manchester United–Juventus 0–1

Et drøyt kvarter ut i kampen sprintet Ronaldo ned langs høyresiden. Innlegget ble slått lavt og hardt mot første stolpe, og via Chris Smalling spratt ballen videre til Paulo Dybala.

Han sendte Juventus i ledelsen.

Manchester United greide aldri å komme tilbake på egen hjemmebane. Dermed tok Juventus et langt steg på veien mot avansement til utslagsrundene i Champions League, verdens gjeveste klubbturnering.

Juventus har nå tre seire av tre mulige i turneringen. Manchester United står med én seier, én uavgjort og ett tap.

På vei mot garderoben etter kampslutt viste den pressede Manchester United-manageren José Mourinho tre fingre mot Juventus-fansen, antagelig for å signalisere at han som Inter-trener vant trippelen (Serie A, Coppa Italia og Champions League) i 2010.

I helgen viste han også tre fingre, da som en gest til Chelsea-fansen for å understreke hvor mange Premier League-titler han hadde vunnet med dem.

Deila: – Blir skuffet og lei meg

Hvis denne kampen var en test på hvor Manchester United står, er svaret at avstanden til Europas beste klubber er stor.

I Viasat-studio etter kampen var Vålerenga-trener Ronny Deila svært kritisk til Manchester Uniteds prestasjon.

– Jeg blir bare så skuffet og lei meg. Du føler at du blir snytt for en fest. Det er et Manchester United-lag som ligger bakpå og har 30 prosent ball i 1. omgang. Når du går ut på Old Trafford og er Manchester United, skal du gå ut i strupen på motstanderen. Uansett hvem som står på andre siden, sa han.

REAL MADRID IMPONERTE INGEN, MEN VANT ENDELIG IGJEN: – Laget vil vokse på dette

Han mente at prestasjonen var «en hån for publikum som kommer for å se på Manchester United».

– Det ble rett og slett flaut å sitte og se på. Jeg blir rett og slett grusomt lei mei over at det er mulig. Du ser så mange spillere som ser helt «average» ut, sa Deila.

Manchester Uniteds tidligere stopperkjempe Rio Ferdinand var klar på at der var klasseforskjell mellom lagene.

– Hvis du kort skal oppsummere denne kampen, kan man si at det var menn mot gutter, kommenterte han i BT Sport-studio.

– Vi fortjente bedre. I de siste kampene har vi vært veldig gode i annen omgang, men vi må begynne å spille slik tidligere, sa den svenske United-forsvareren Victor Lindelöf til samme kanal.

Ronaldos retur

For Ronaldo var det en spesiell kveld. På Old Trafford var han en publikumshelt i mange år.

Det var her han ble en superstjerne.

Fra 2003–2009 var han Manchester Uniteds største spiller i en av klubbens mest suksessrike perioder i historien.

Da han returnerte hit for første gang etter exiten, for Real Madrid i 2013, fikk han enorm hyllest fra Old-Trafford-publikumet.

Den gangen var engelske sportsmedier i dagene før dominert av saker om hvor mye Ronaldo hadde betydd for klubben.

Denne gangen var ikke opptakten like massiv. Dels fordi den første returen alltid er den mest spesielle, dels på grunn av voldtektsanklagene som henger over Ronaldo.

Politiet i Las Vegas har gjenopptatt etterforskningen av den episoden, og der står saken foreløpig.

Ronaldo fikk imidlertid en varm mottagelse av Old Trafford-publikumet før kampen også tirsdag, og Ronaldo-sangen ble sunget etter kampslutt.

Pogba traff stolpen

Men på banen har Ronaldo fortsatt som før. Og det var ikke bare før scoringen at Ronaldo viste seg frem tirsdag kveld.

Portugiseren var generelt i lekent humør og bød Manchester United-forsvaret på store problemer. I 2. omgang var det bare en fenomenal redning fra David de Gea som skilte ham fra scoring.

Også Paul Pogba møtte gamle kjenninger. Han var i Juventus fra 2012 til 2016. Og et kvarter før slutt var han nær ved å utligne.

Avslutningen traff imidlertid stolpen.

Nærmere kom ikke vertene. De hang litt mer med i 2. omgang, men i den første omgangen ble de fullstendig utspilt.

– Vi hadde for mye respekt for dem i 1. omgang, sa Manchester Uniteds Luke Shaw til BT Sport etter kampen.

Nummer to i gruppen

Presset på Mourinho vil fortsette. Til tross for 2–2 mot Chelsea sist helg og en ellevill snuoperasjon mot Newcastle før landslagspausen, lurer ordet «krise» i bakgrunnen.

Den engelske klubben har likevel fortsatt gode muligheter til å gå videre i Champions League. Tidligere tirsdag fikk de en hjelpende hånd av Young Boys, som spilte 1–1 mot Valencia.

