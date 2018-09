Deila før kampen mot Rosenborg: – Jeg håper Brann vinner serien

fotball

Rosenborg er i føringen med 46 mot Branns 44, men Lars Arne Nilsens gutter har ledet serien det meste av sesongen og virkelig lagt press på de tre siste sesongers mester.

– Vi kommer til å gjøre alt for at Brann overtar ledelsen i ligaen. Jeg mener det er bedre med bytting av tronen i Eliteserien. Det er både kjedelig og lite heldig at et lag vinner mange år på rad. Jeg håper Brann tar det i år, sa Deila til VG torsdag.

Dermed er «ordkrigen» i gang. Vålerenga har en god statistikk på sin nye hjemmebane på Valle. De to siste kampene hjemme er vunnet, også i siste bortekamp mot LSK ble det seier, mens Rosenborg under sin nye trener Rino Coolen også har gjort sine saker bra i serien og har tre strake trepoengere.

Siste hjemmetap 2. april

Siste og eneste tap for Vålerenga hjemme denne sesongen kom mot Strømsgodset med 1–4 så langt tilbake som 2. april.

Eliteserien har hatt pause den siste uken, mens klubbene har hatt litt forskjellig å ta seg av. Det meste har gått på skinner for Vålerenga, mens i RBK fikk en disiplinærsak etter Nicklas Bendtners mye omtalte taxitur i København i helgen.

Klubben har foreløpig ikke foretatt seg noe overfor sin danske spiss, men avventer hva det danske politiet kommer fram til i sin etterforskning. Bendtner er uansett anmeldt for vold mot en taxisjåfør.

Nå sliter dessuten dansken med en strekkskade og blir ikke klar til de nærmeste par kampene for Rosenborg.

Ikke noe unntak

– Vi må vinne de fleste kampen for å ta gullet. Søndagens kamp er ikke noe unntak. Vi gleder oss til kampen, sier RBKs Tore Reginiussen til RBK.no.

Stopperen er spillesugen etter å ha sittet på benken i de to landskampene mot Kypros og Bulgaria.

Som vanlig blir hovedstaden invadert med flere trøndere enn det til vanligvis bor i Oslo. Det er ventet et par tusen RBK-supportere til Valle.

Samtidig drar Brann til Haugesund til en meget viktig bortekamp. Haugesund holder tredjeplassen og har 6 poeng opp til Brann. (@NTB)